Ottima notizia per Andrea Tarallo, che farà parte della spedizione dei sei corridori più forti del Lazio, che compongono la rappresentativa. Il giovane civitavecchiese che correrà la 49° Giro della Lunigiana, la Corsa dei Campioni. L’evento a tappe si svolgerà da giovedì a domenica. Una gara dove i corridori provengono da tutto il globo.

Al suo primo anno in categoria, il giovane talento diretto da Matteo Berti ha già fatto vedere le sue capacità, partecipando alle gare più prestigiose del panorama internazionale.

«Adesso manca meno di due mesi al finale di stagione – spiega Andrea Tarallo – mi sto impegnando tanto, dopo la vittoria del titolo regionale, mi piacerebbe concludere con una vittoria personale. Ringrazio il tecnico regionale Aldo delle Cese per la convocazione spero di ripagare al meglio la sua fiducia».

