La Tirreno Atletica Civitavecchia continua a scrivere pagine importanti e lo fa confermandosi, ancora una volta, ai vertici regionali della corsa campestre. La squadra Master biancazzurra conquista uno splendido argento a squadre nelle gare di cross su distanze di 6 km per gli under e 4 km per gli over 60, ribadendo una solidità che dura ormai da quattro stagioni consecutive. Un risultato che nasce dalla partecipazione compatta e appassionata del gruppo over 35, autentica spina dorsale del movimento, capace di tenere viva la tradizione del cross civitavecchiese.

A livello individuale spicca la prova di Matteo Moretti, al debutto nella categoria over 35, che conquista il bronzo assoluto e l’argento di categoria M35, confermandosi protagonista dopo l’ottima prestazione ai recenti regionali assoluti, dove ha contribuito alla qualificazione della squadra Senior ai Campionati Italiani di Selinunte. Nella stessa categoria ottimo ingresso anche per Samuele Scifo, atleta esperto e tecnico del settore giovanile, 5° di categoria e 8° assoluto, mentre Edoardo Nasti chiude 9°, garantendo punti preziosi per la classifica finale.

I numeri raccontano la qualità della prova collettiva: solo 22 punti di distacco dalla prima posizione e addirittura 135 sulla terza, margini che certificano l’eccellente rendimento dei biancazzurri. Sul podio salgono anche Gianluca Gori, bronzo M55, e Valter Michesi, argento M70. Da segnalare la quarta posizione di Claudio Furlan tra gli M65, il settimo posto di Daniele Flaccavento, il quinto di Gabriele Granella (M45) e Felice Tofi (M50), oltre alle buone prove di Giulio Braccini (6° M55) e Floriano Panunzi (8° M50). Completano il quadro i contributi di Savino Lamastra (11° M60) e Giuseppe Romiti (12° M55), fondamentali su un percorso reso durissimo dal fango e dalle piogge delle ultime settimane.

Il fine settimana ha visto protagonisti anche i giovani e gli atleti delle categorie assolute nell’ambito della manifestazione “Benvenuto 2026”, evento inaugurale del Comitato di Roma. Tra le cadette, Matilda Lancioni è terza nei 200 metri con 27”04, mentre Emma Pastorelli scende sotto i 30” (29”71) e vince il getto del peso da 3 kg con 9,82 m, nuovo personal best. PB anche per Giorgia D’Orazio nei 200 (31”05). Tra i lanci, Gabriele Scognamiglio (JM) firma il PB nel peso da 6 kg con 9,93 m, mentre a Pescara Gaia Ferrilli, al primo anno allieve, apre la stagione con un lancio da 32,85 m.

Un avvio di 2026 estremamente incoraggiante per la Tirreno Atletica Civitavecchia, che raccoglie i frutti del lavoro invernale svolto al campo “Moretti–Della Marta”, sotto la guida del presidente-allenatore Claudio Ubaldi, punto di riferimento di un progetto tecnico che continua a crescere, unendo risultati, passione e identità biancazzurra.

