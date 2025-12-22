Si è tenuto nel pomeriggio di domenica il tradizionale saggio di Natale organizzato dall’Althea Academy in sintonia con la Adamo Onlus.

«Per il secondo anno consecutivo – spiegano dalla società di pattinaggio – abbiamo avuto il piacere e l’onore di rendere i nostri eventi a favore di organizzazioni benefiche. Il nostro obiettivo è quello di sposare la bellezza dello sport praticato dai bambini a gesti di solidarietà che possano offrire supporto a chi ne ha bisogno, sia su piano territoriale, come nel caso della Adamo Onlus, che su scala più ampia: ne è un esempio Fondazione Telethon, ospite della scorsa edizione.

Attraverso la loro presenza, la nostra speranza è quella di infondere nei ragazzi lo spirito della solidarietà, e, perché no, speriamo di poter offrire uno spunto anche ad altre A.s.d, affinché il segnale del supporto della popolazione sportiva di Civitavecchia nei confronti di coloro che hanno bisogno di aiuto possa sentirsi forte e chiaro».

«La cosa che più di tutti mi preme sottolineare – dichiara Angelo Lucignani, rappresentante dell’Adamo – è di ringraziare l’Althea, tutti gli atleti e i loro familiari che sono stati generosi con noi dell'Adamo. È bello che tanti giovani e tante famiglie abbiano contribuito a raccogliere fondi per poter continuare a fare la nostra opera di assistenza agli ammalati di tumore del comprensorio. Grazie di vero cuore».

