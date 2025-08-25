La Federhandball ha diramato l’elenco dei gironi del prossimo campionato di serie C. Sarà un torneo difficile non solo per l’aspetto tecnico, ma anche per quello organizzativo ed economico per la Flavioni, visto che il girone D vedrà le civitavecchiesi giocare per tre volte in Sardegna. Due volte nel nord dell’isola per il sette di coach Patrizio Pacifico, che dovrà confrontarsi con le Lions Sassari e il Sassari.

Prevista anche la gara in Barbagia, a Nuoro, contro la Città del Redentore. Per il resto gare più abbordabili geograficamente, tutte in Toscana. La Flavioni ritroverà ancora una volta Tushe Prato e Mugello, mentre le nuove sfide saranno rappresentare dalle maremmane del Follonica e dalla Libertas La Torre, squadra di Pontassieve, vicino Firenze. Nei prossimi giorni verranno resi noti il calendario e le date ufficiali del prossimo campionato, che vedrà il ritorno della Flavioni nel campionato di serie A2, dopo una stagione nella quale aveva preso parte al torneo di serie B.

