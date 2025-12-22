Una trasferta incredibile e memorabile quella dell’AS Gin ai Campionati Italiani di ginnastica artistica di Padova. La squadra rossoblù, guidata dai tecnici Camilla Ugolini e Marco Massara, ha superato ogni aspettativa, tornando a casa con un bottino di medaglie e piazzamenti di altissimo livello, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama nazionale.

La protagonista indiscussa è stata July Marano, che si è laureata Campionessa Italiana Senior 1 e Campionessa Italiana a corpo libero, con un punteggio complessivo di 52.925 nel giro completo. July ha brillato soprattutto al corpo libero, dove ha ottenuto un significativo 13.900 in fase di qualifica, e ha confermato la sua completezza anche sul volteggio (medaglia d’argento a pari merito) e alle parallele asimmetriche (bronzo con 13.000).

Subito dopo, una prestazione altrettanto eccezionale è arrivata da Nunzia Dercenno, atleta che fa parte dell’AS Gin tramite una collaborazione con la Ginnastica Salerno, protagonista nella fascia Senior 2. Dercenno ha conquistato ben tre piazzamenti di assoluto valore: campionessa italiana al corpo libero, campionessa italiana alle parallele asimmetriche e vicecampionessa italiana alla trave, confermando la solidità tecnica della società rossoblù.

Tra le Junior 1 grande soddisfazione per Gioia Mura, che ha conquistato il bronzo con 48.875 punti. In soli quattro anni di carriera agonistica, Mura ha dimostrato coraggio, determinazione e grande maturità, imponendosi su alcune tra le migliori junior italiane.

Ottime anche le prove delle altre ginnaste dell’As Gin: Emma Gubbiotti ha raggiunto importanti finali, classificandosi quinta alla trave e quarta alle parallele asimmetriche, sfiorando il podio, mentre Lucrezia Vergati si è distinta come finalista alla trave, confermando la profondità e il valore del gruppo. Da menzionare assolutamente anche le importanti prove di Nicole Lattuga e Aurora Pessagno.

«È stata una trasferta incredibile – ha dichiarato la coach Camilla Ugolini –. Le ragazze hanno dato il massimo su ogni attrezzo, superando ogni aspettativa. July e Nunzia hanno dimostrato grande personalità nelle finali, ma tutti i piazzamenti ottenuti dalle nostre atlete sono motivo di orgoglio. Siamo tornati con il cuore pieno di gioia e soddisfazione per il lavoro fatto insieme. Questo risultato premia l’impegno quotidiano e ci dà ancora più motivazione per il futuro».

Il bilancio finale della trasferta è impressionante: 10 medaglie complessive tra ori, argenti e bronzi, che fanno dell’AS Gin la società più titolata della manifestazione. Un successo che chiude in bellezza il 2025 e lancia con fiducia il gruppo verso nuove sfide.

Un elemento aggiuntivo di entusiasmo arriva dalla gestione del nuovo presidente Fabio Corti, il cui esordio alla guida della società è iniziato nel migliore dei modi. La riuscita trasferta e i risultati straordinari delle atlete rappresentano un segnale chiaro: la sua direzione ha già portato fortuna e soprattutto dei risultati positivi.

L’As Gin torna da Padova più forte, carica di entusiasmo e pronta a ripartire con la stessa determinazione, sotto la guida attenta di Camilla Ugolini, Marco Massara e Fabio Corti. Questo weekend tricolore ha confermato che, con talento, lavoro e cuore, anche i sogni più ambiziosi possono trasformarsi in risultati concreti e memorabili.

