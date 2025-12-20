SANTA MARINELLA - L’assemblea dei sindaci del Consorzio per la gestione dell’Osservatorio ambientale precisa che «nel corso dell’assemblea consortile che si è svolta presso la sede dell’ente di via Bramante il 15 dicembre scorso, la commissaria prefettizia del Comune di Santa Marinella, la dottoressa Desideria Toscano, ha affermato di aver previsto la revoca dell’incarico del delegato del Comune di Santa Marinella all’interno del cda, in continuità con quanto già fatto con altri incarichi di natura fiduciaria assegnati dall’ultima amministrazione comunale, il cui consiglio comunale è decaduto». Ha precisato inoltre «che entro qualche giorno, entro la prossima assemblea consortile che si svolgerà entro il 31 dicembre, provvederà a designare un nuovo consigliere che rappresenterà il Comune di Santa Marinella all’interno del consiglio d’amministrazione dell’Osservatorio ambientale». «Tale precisazione - sottolineano dall’Osservatorio - si rende necessaria per smentire fantasiose ricostruzioni apparse sulla stampa da soggetti non più titolati a rappresentare l’Osservatorio stesso in alcuna sede».

