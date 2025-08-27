La stagione è alle porte e l’Under 19 Elite del Fiumicino ha iniziato il proprio percorso di preparazione atletica con uno sguardo già rivolto al calendario ufficiale del campionato. Nei giorni scorsi è stato infatti reso noto il girone A della stagione 2025-2026, in cui i rossoblu saranno chiamati a confrontarsi con alcune delle realtà più consolidate del panorama calcistico giovanile laziale. Un gruppo di alto livello quello in cui è stato inserito il Fiumicino, che dovrà vedersela con avversari storici e nuove sfide stimolanti. Queste le squadre che comporranno il raggruppamento: Academy Ladispoli, Athletic Soccer Academy, Boreale, Campus Eur, Civitavecchia, Fonte Meravigliosa, Grifone, Grifone Gialloverde, Longarina, Ottavia, Salaria Fc, Tor Tre Teste, Tor di Quinto, Urbetevere e Vittoria Roma.

UN GIRONE COMPETITIVO CHE PROMETTE EQUILIBRIO E QUALITÀ. Il debutto stagionale degli aeroportuali è fissato per sabato 20 settembre, con una trasferta impegnativa sul campo della Boreale, una delle squadre più solide del lotto. La settimana successiva, il 27 per la precisione, sarà invece il momento della prima casalinga, quando al campo di casa sbarcherà la blasonata Tor Tre Teste, compagine da sempre punto di riferimento per il calcio giovanile romano. Inizia così una nuova avventura per l’Under 19, chiamata non solo a competere, ma anche a confermare i valori che da sempre caratterizzano il progetto Fiumicino. Formazione, serietà e senso di appartenenza al territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA