CIVITAVECCHIA – Nuovo riconoscimento per il commercio di vicinato: cinque attività cittadine entrano ufficialmente nel Registro regionale delle botteghe storiche per l’annualità 2025. Si tratta dello Chalet del Pincio di via Michelangelo Buonarroti, della Macelleria Ezio Feligioni e de L’Angolo del Fiore di piazza Regina Margherita, della Biancheria Lotto Luigi in via Achille Montanucci e del Ristorante Gambero Rosso di via Enrico Toti.

A sottolineare il valore di questo riconoscimento è Cristiano Avolio, rappresentante territoriale di Confcommercio. Per l’associazione, infatti, si tratta di un risultato importante, perché molte delle attività premiate sono iscritte all’organizzazione e contribuiscono da anni a dare identità ai quartieri. «Mantenere un senso di storicità – spiega – significa dare valore non solo alle singole imprese ma all’intero tessuto urbano».

Confcommercio Litorale Nord sta già lavorando per ampliare la mappatura visto che in città esistono altre realtà con i requisiti per chiedere il riconoscimento e l’invito è a rivolgersi agli uffici dell’associazione per assistenza nella compilazione delle domande. Lo status di bottega storica, infatti, non è solo una medaglia simbolica: consente di accedere ai bandi regionali a fondo perduto che il Lazio pubblica periodicamente proprio a favore delle attività iscritte al registro.

L’organizzazione di categoria sta inoltre preparando un evento dedicato, con la consegna di targhe alle imprese associate che vantano molti anni di attività. Avolio, infine, sottolinea che Confcommercio crede molto nello strumento delle botteghe storiche perché significa difendere un pezzo di memoria collettiva e, allo stesso tempo, aprire opportunità concrete di sostegno economico per chi ogni giorno alza la saracinesca.

