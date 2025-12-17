Il buongiorno ai lettori lo porge Giovanni Pani che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si avvicina al Sole e si nasconde in Sagittario, e…

L’Ariete ricerca e approfondisce questione e lo spirito alza il livello. Viaggi e contatti lontani aprono nuovi orizzonti.

Il Toro perde qualcosa che serviva a rallentare il percorso. Libero e risorto riceve regali dal mondo.

I Gemelli si rapportano con gli altri e rivedono il riflesso di se. Le coppie ballano un tango e soci nuovi attendono un sì.

Il Granchio si impegna per meglio agire al lavoro. Programma il nuovo servizio e si cura per garantire il suo corpo.

Il Leone si svaga con tutti e approfitta del cielo di adesso. Figli passioni e talenti accendono mille fortune.

La Vergine spolvera la parte interiore della propria anima e rivede il nido di ieri. La casa e la residenza hanno nuovi colori.

La Bilancia ascolta la gente e abbraccia i fratelli e gli amici vicini. Comunica e scrive due righe e riceve messaggi da tutti.

Lo Scorpione cura l’immagine per apparire ricco e sicuro. Prende dobloni e diamanti e si nutre di emozioni importanti.

Il Sagittario riscopre il suo “io” e agisce da protagonista. Mille faccende in attesa: con responsabilità ed equilibrio si sale sul podio.

Il Capricorno vive il tempo del recupero. Si presenta lo scontrino del mese. Aiutare gli altri placa le azioni mal fatte.

L’Acquario ha un progetto importante. Espande il suo fare con gli altri e fra amici e associati esalta le gesta.

I Pesci lottano per l’indipendenza e assumono ruoli importanti. Realizzano obiettivi concreti e i sogni si facciano dopo.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/