Nuovo tassello nell’organigramma dell’agonistica del Fiumicino Calcio. Il club ha ufficializzato l’arrivo di Gianluca Lazzarini come nuovo allenatore dell’Under 14 Elite, squadra che si appresta a debuttare nel massimo campionato regionale di categoria.

Nome noto nel panorama del calcio giovanile laziale, il tecnico Lazzarini ha alle spalle una carriera ricca di esperienze su panchine importanti e ruoli di rilievo. La sua nomina rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni della società: affrontare con competenza, entusiasmo e professionalità una stagione che si preannuncia stimolante e impegnativa.

LAZZARINI SI PRESENTA: «LAVORARE PER IL FIUMICINO SARÀ UN ONORE»

"Ho scelto tale realtà perché c'è la voglia reciproca di cominciare questo percorso. I primi contatti sono iniziati a dicembre, mi sono sentito lusingato da questo interesse. Avrò l'arduo compito di guidare questa categoria, delicata e difficile, ma al contempo bella e stimolante. Abbiamo puntato su ben 14 unità in uscita dalla nostra Scuola Calcio, alle quali abbiamo aggiunto ragazzi volenterosi e dalle importanti prospettive. Lavorare per il Fiumicino sarà un onore, ringrazio i presidenti e i direttori per l'opportunità". Queste le prime parole dell'allenatore rossoblù, che a loro volta non lasciano spazio a dubbi sulle motivazioni che lo hanno spinto a sposare questo progetto.

L’entusiasmo è alle stelle, dentro e fuori dal campo. Gli aeroportuali sono pronti a scrivere una nuova pagina della propria storia giovanile, con l’obiettivo di crescere, competere e formare talenti nel rispetto dei valori sportivi.

Ale. Gi.

