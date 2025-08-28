L’estate volge al termine e l’Atletico Focene si prepara a vivere una stagione 2025-2026 ricca di entusiasmo e ambizioni. Mentre la prima squadra è attesa da un campionato impegnativo in Prima Categoria, il club dimostra ancora una volta grande attenzione al proprio vivaio, da sempre cuore pulsante del progetto sportivo. Tra i settori giovanili più promettenti, spicca quello dell’Under 19, affidato alle mani esperte di mister Stibel, pronto a guidare un gruppo ricco di talento, entusiasmo e potenzialità. Da ieri è ufficialmente iniziata la preparazione precampionato, un momento chiave per creare coesione e mettere le basi atletiche e tattiche in vista della nuova stagione. L’obiettivo è chiaro: crescere, competere e rappresentare al meglio i colori dell’Atletico Focene.

I CONVOCATI. Nell'elenco dei convocati, per la rosa dell’Under 19, spiccano i nomi di Simone Alfano, Danilo Amirante, Stefano Bidini, Rayan Bouanani, Francesco De Crescenzo, Christian De Dominicis, Giacomo De Prosperis, Matteo Di Paolo, Alessandro Dietrich, Cristian Gabriele, Daniele Gargiulo, Lorenzo Giambenedetti, Gabriele Lumicini, Michael Melchiorri, Mattia Mostarda, Mattia Petrucci, Francesco Piscitelli, Cristiano Ridolfi, Lorenzo Scudieri, Matteo Scudieri, Alessandro Simonetti e Lorenzo Volpe. Un mix equilibrato di esperienza e nuove leve, pronto a dare battaglia in un campionato che si preannuncia competitivo ma anche carico di opportunità. Inizia così una nuova avventura, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA