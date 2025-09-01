È ufficialmente partita oggi, lunedì 1° settembre, la nuova avventura dell’Under 18 Regionale dell’Atletico Focene, pronta a dare battaglia sui campi del Lazio nella stagione calcistica 2025-2026. Una squadra giovane, ambiziosa e profondamente legata al territorio, guidata con determinazione da mister Alessandro Bordone, coadiuvato dal tecnico Santarelli nel ruolo di vice allenatore. La società ha diramato l’elenco ufficiale dei 25 convocati che comporranno l’ossatura della rosa per il nuovo anno. Un gruppo eterogeneo, formato da talenti già affermati nel vivaio e volti nuovi desiderosi di mettersi in mostra.

LA LISTA COMPLETA. Kevin Battigaglia, Tommaso Castoro, Christian Cirillo, Alessio D'Auria, Manuel Della Gatta, Matteo Falcone, Manuel Gatti, Davide Mandri, Valerio Marrara, Emanuele Marini, Salvatore Marsala, Lorenzo Nardoni, Pietro Notari, Niccolò Palomba, Flavio Repoli, Christian Sacino, Valerio Salustri, Flavio Schifano, Matteo Santarelli, Mattia Stranieri, Adriano Tasciotti, Tommaso Tasciotti, Mattia Tulli, Massimo Pshehorods’kyi e Alberto Zafrani. Molti di questi ragazzi rappresentano la continuità con la passata stagione, altri sono nuove scommesse su cui lo staff tecnico ha deciso di puntare forte. La preparazione atletica è già cominciata con intensità: l’obiettivo è arrivare pronti alla prima giornata di campionato con gambe fresche e idee chiare. Intanto, attorno alla squadra cresce l’entusiasmo della comunità di Focene, pronta a sostenere questi giovani atleti in ogni partita. L’Atletico Focene Under 18 Regionale è pronta a ripartire. L'annata è appena cominciata, ma le basi per un anno importante ci sono tutte.

