CIVITAVECCHIA – «Siamo ormai arrivati al capolinea: il 31 dicembre 2025 è arrivato e, nonostante le ripetute richieste di chiarimenti e i numerosi tentativi messi in campo a tutti i livelli istituzionali, continua a mancare una risposta chiara e concreta su quale sia la strategia del Governo per il futuro della nostra città dopo la chiusura della centrale di Tvn». Il Movimento cinque stelle torna ad accendere i riflettori sul futuro del sito e sul phase out dal carbone e lo fa attraverso un’interrogazione parlamentare scritta rivolta ai Ministri competenti, presentata dall’onorevole Ilaria Fontana, «da sempre attenta e vicina alle tematiche ambientali e sociali del nostro territorio – hanno spiegato dal comitato cittadino – e grazie all’impegno dei nostri rappresentanti in Parlamento. Con questa iniziativa chiediamo formalmente al Governo di chiarire quale sia la strategia che intende mettere in campo per tutelare il territorio di Civitavecchia in questa delicata fase di transizione energetica, sia dal punto di vista ambientale sia da quello occupazionale, affinché la chiusura della centrale non si traduca in un impoverimento economico e sociale della città».

Il M5s ricorda infatti come da mesi ormai «chiediamo quali misure si intendano adottare per garantire un reale sostegno economico e occupazionale a un territorio che da oltre cinquant’anni ha servito il Paese, pagando spesso – hanno aggiunto - un prezzo elevato in termini ambientali e sociali. Purtroppo, le risposte che arrivano dai Ministeri competenti sono vaghe, nebulose e non forniscono certezze, gettando Civitavecchia in uno stato di profonda incertezza che non merita dopo tutto ciò che ha dato. Civitavecchia ha fatto la sua parte per il Paese. Ora – hanno concluso – è il momento che il Paese si assuma la responsabilità di garantire un futuro certo, sostenibile e giusto alla nostra comunità».