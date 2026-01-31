TOLFA - Avvicendamento tra i banchi del Consiglio comunale di Tolfa: la lista civica Tolfa Cambia prende atto delle dimissioni della consigliera Chiara Riversi e accoglie l’ingresso dell’avvocato Angelo Simonelli, subentrato ufficialmente nell'ultima seduta del consiglio comunale. Cambio tra gli scranni del Consiglio comunale.

La lista civica Tolfa Cambia ha comunicato di aver preso formalmente atto delle dimissioni della consigliera comunale Chiara Riversi, presentate per motivi strettamente personali.

Una scelta che, viene sottolineato nella nota, non è frutto di una decisione improvvisa, ma il risultato di una valutazione maturata nel tempo, affrontata con senso di responsabilità e in costante confronto con il gruppo consiliare. L’individuazione del momento più opportuno per formalizzare le dimissioni è avvenuta, spiegano i consiglieri, nel rispetto del percorso istituzionale svolto e del lavoro condiviso portato avanti fino a oggi.

Nel messaggio diffuso, Tolfa Cambia esprime gratitudine per l’impegno istituzionale e politico garantito da Riversi durante il suo mandato. Un contributo che il gruppo definisce significativo sia sotto il profilo amministrativo sia per la partecipazione al dibattito consiliare, in un contesto in cui il ruolo dei consiglieri è chiamato a un costante lavoro di ascolto, proposta e confronto.

Le dimissioni aprono così la strada al subentro dell’avvocato Angelo Simonelli, che entra ufficialmente a far parte del Consiglio comunale a partire da oggi.

A Simonelli i membri della lista Tolfa Cambia rivolgono auguri di buon lavoro: «Con l’auspicio che il suo impegno possa inserirsi nel solco della continuità dell’azione politica del nostro gruppo e contribuire in modo costruttivo all’attività dell’assise cittadina».

L’avvicendamento rappresenta un passaggio fisiologico nella vita amministrativa di un ente locale, ma anche un momento che segna la chiusura di una fase e l’inizio di una nuova.

Da una parte c’è stato il saluto ad una consigliera che ha scelto di fare un passo indietro per ragioni personali, dall’altra si è registrato l’ingresso di una nuova figura, il neo consigliere Simonelli, chiamato a portare il proprio contributo all’interno del consiglio comunale, luogo centrale del confronto democratico cittadino.

Il comunicato è firmato dai consiglieri comunali di Tolfa Cambia Sharon Carminelli, Mario Curi e Marcello Chiavoni, che ribadiscono «la volontà del gruppo di proseguire il proprio percorso politico-amministrativo all’insegna della collaborazione, del senso delle istituzioni e dell’attenzione verso le esigenze della comunità locale».

Un passaggio di testimone, dunque, che si inserisce nella normale dinamica della vita amministrativa, nel segno della continuità e del servizio al territorio.