«A Viterbo si terrà l’evento di formazione, a carattere nazionale, di tutti gli amministratori di Forza Italia. Uno delle due iniziative nazionali che il partito promuoverà nel Paese». Ad annunciarlo è la senatrice e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama Stefania Craxi. Insieme a lei, il deputato e responsabile organizzativo nazionale del partito Francesco Battistoni e il segretario provinciale Alessandro Romoli.

«Più di 30 anni fa un grande imprenditore con il partito da lui fondato diede vita a un percorso di umanesimo sociale. Alla sua scomparsa abbiamo poi trovato un segretario, Tajani, che si è caricato sulle spalle la nostra comunità e ha ridato onore a Forza Italia, con un mandato: rimettere in piedi un partito vero, raccogliendo le migliori energie del Paese e recuperando tutti i delusi dalla politica» sottolinea. «Oggi Forza Italia è uno spazio di libertà che ha dato agibilità a tante persone, provenienti da realtà diverse, che condividono valori comuni. Un partito che non strilla ma si confronta, che vuole dare all’Italia un ruolo centrale nel Mediterraneo e sostiene il ceto medio e le piccole e medie imprese». Ma anche una forza con qualche questione interna da risolvere, tra cui la formazione di cui recentemente è stata nominata responsabile nazionale. «Formazione che è fondamentale - conclude Stefania Craxi - per dare un corredo valoriale e nozioni tecniche ai giovani ma che interesserà anche gli amministratori e l’apparato politico del partito». A farsi carico del compito di richiamare alla politica tutti i delusi è Battistoni. «Forza Italia, grazie a Stefania Craxi che ha rimesso insieme un movimento dinamico, sta promuovendo una serie di attività sui territori. Il 4 marzo inaugureremo la sede provinciale a Viterbo alla presenza del segretario nazionale Tajani e martedì terremo un incontro del direttivo con tutto il centro Italia che raggruppa tutto il centro Italia per avere un quadro delle priorità e stilare un calendario delle manifestazioni da organizzare». Il parlamentare poi aggiunge: «La consulta degli amministratori voluta da Romoli servirà da pungolo per un partito vivo che si prepara per recitare la parte da protagonista per i prossimi appuntamenti». E Alessandro Romoli, segretario provinciale, traccia una sorta di bilancio del partito sotto la sua leadership. «Un partito in salute, che registra una percentuale di consensi superiore al 10%, e che sta avendo un grande impulso sul territorio. Siamo quasi a 1600 tesserati. Il nostro è un movimento in cammino, che si apre al contributo di tanti, e in crescita anche tra gli amministratori, l’ultimo in ordine cronologico il sindaco di Graffignano. Per questo a breve nascerà la consulta degli amministratori». Romoli conclude rivendicando «con orgoglio l’appartenenza al partito popolare come sommatoria di valori da trasmettere sui territori e come gruppo che ha capacità di fare buona politica basata sull’ascolto».