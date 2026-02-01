CIVITAVECCHIA – Una mozione per rafforzare la tutela dei minori nell’accesso ai social network è stata presentata in Consiglio comunale dai consiglieri Simona Galizia (Fratelli d’Italia) e Luca Grossi (Forza Italia). L’atto chiede l’introduzione dell’obbligo di verifica dell’identità digitale e il divieto di utilizzo delle piattaforme social per i minori di età inferiore ai 15 anni. Nel testo si evidenzia come l’assenza di controlli efficaci sull’età degli utenti esponga i più giovani a rischi concreti: cyberbullismo, adescamento online, esposizione a contenuti inappropriati, dipendenza digitale e disagio psicologico. Fenomeni ormai ampiamente documentati anche dalla cronaca nazionale. La mozione richiama il quadro normativo europeo, e sottolinea come l’Italia disponga già di strumenti di identità digitale, come SPID e CIE, idonei a garantire una verifica dell’età reale degli utenti. Viene inoltre ricordato che diversi Paesi europei stanno adottando o valutando restrizioni analoghe per la protezione dei minori online. «Pur riconoscendo l’assenza di competenza legislativa diretta, il Consiglio comunale può esercitare il proprio ruolo di indirizzo politico, sollecitando Governo e Parlamento a valutare una normativa nazionale più stringente in materia di sicurezza digitale dei minori» hanno dichiarato. La mozione impegna infine il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere l’atto alla Regione Lazio e ai Ministeri competenti, dando adeguata pubblicità istituzionale all’iniziativa come contributo del Comune di Civitavecchia a un tema di rilevante interesse pubblico.

