CIVITAVECCHIA – Finisce nel mirino di Forza Italia il cantiere della nuova rotatoria tra via Benci e Gatti. Il capogruppo azzurro Luca Grossi avverte che l’opera «rischia di creare gravi problemi alla viabilità, soprattutto con la riapertura delle scuole», con traffico in aumento su via Mediana e ricadute «sulla rotatoria di via Palmiro Togliatti, già congestionata».

Grossi ricostruisce l’iter: «Già il 9 maggio 2023 il Comune aveva chiesto al personale interno la disponibilità a svolgere studio di fattibilità e progettazione esecutiva di due rotatorie». In seguito, però, «il lavoro è stato affidato a un architetto esterno per oltre 7mila euro». Lo studio «è stato completato e validato l’anno successivo» e si è arrivati alla gara per i lavori, mentre in strada restava «la sperimentazione precedente» e veniva disegnata sull’asfalto «la rotatoria a forma di otto prevista dall’architetto esterno».

La sorpresa, secondo l’esponente di FI, è arrivata in cantiere: «Il progetto originale è stato modificato dagli uffici del Comune, che hanno deciso che la sperimentazione non ha funzionato». Risultato: «l’accesso a via Benci e Gatti e la svolta verso Roma, previsti nel progetto iniziale, sono stati cancellati».

Da qui una raffica di domande: «Perché cestinare un progetto costato migliaia di euro? L’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti ne era a conoscenza? È stato valutato o sperimentato il nuovo progetto prima di iniziare i lavori?». Grossi chiede «che i lavori vengano fermati immediatamente», perché così impostati «peggioreranno il traffico cittadino, come già successo con il senso unico di via Massimo D’Azeglio».

