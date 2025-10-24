CIVITAVECCHIA – Direttivo rinviato e una critica, neanche troppo velata, all’amministrazione Piendibene nel corso della prima puntata di “Bianco e nero”, la nuova trasmissione in onda su CivonlineTv.

Non sembra essere ancora tornato il sereno all’interno del Partito democratico, dopo il durissimo j’accuse di luglio scorso del segretario del circolo, Enrico Luciani. «L’amministrazione dovrebbe essere una casa di vetro, trasparente, e invece qualcosa non va» ha dichiarato, sottolineando come la distanza tra partito e governo cittadino sia ormai evidente: «Oggi va rimesso ordine – ha spiegato – mi sembra che non ci sia sintonia tra gruppo consiliare, amministrazione, giunta e partiti».

Tra i prossimi passi, la necessità di convocare una riunione con le forze di maggioranza per ricreare quella sintonia che, lo scorso anno, portò alla vittoria di Marco Piendibene e della coalizione di centrosinistra.

«Bisogna capire bene i percorsi che sono stati intrapresi dalla maggioranza – ha aggiunto – sicuramente giusti dal punto di vista amministrativo. Ma sul fronte politico? Se c’è qualche strategia che non conosco, bene fanno a farmi fuori, perché con me non passerebbe».

Il riferimento è duplice: da un lato ai rumors su possibili “avvicinamenti” di esponenti dell’opposizione, dall’altro alla sua presunta prossima esclusione dalla segreteria, con il successore già individuato nel delegato allo Sport Patrizio Pacifico. «Mi hanno messo in standby, lo tollero ma non so per quanto ancora – ha tuonato Luciani – mi avevano chiesto di traghettare il partito fino al congresso vero, quello del 2026. Pensavo di essere entrato in un partito, e invece dentro ne ho trovati diversi. Sarei voluto arrivare a un congresso dove, all’unanimità, avremmo scelto il mio sostituto, magari tra i tanti giovani validi che stiamo facendo crescere. E invece mi hanno detto che hanno già deciso, nei salotti buoni». E intanto il direttivo di oggi, che avrebbe dovuto anche affrontare il tema del direttivo straordinario da convocare a stretto giro, è stato rimandato.

Inoltre sul possibile ingresso in maggioranza di forze provenienti dall’opposizione, il segretario dem non usa giri di parole: «Sarebbe un fatto grave. Un conto è che avvenga su una condivisione della politica che si sta portando avanti, forte e chiara; ma il cambiamento ancora stenta a decollare e la discontinuità rispetto al passato non la vedo. Il passaggio deve essere giustificato e maturare su un cambiamento visibile».

Una situazione tutt’altro che chiara, che lascia presagire settimane agitate in casa democratica.

