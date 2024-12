Più giornalisti che pubblico. Partenza tiepida per la due giorni del movimento “Noi con Vannacci” che ha riunito a Viterbo i sostenitori. Poche presenze ieri pomeriggio all’apertura presso il centro sportivo Bullicame. «Non abbiamo invitato politici o partiti di centrodestra - ha detto a margine Umberto Fusco, organizzatore, ex senatore della Lega e sostenitore del generale - altrimenti avremmo dovuto invitare troppa gente». Nel corso della sua presentazione, Fusco ha ricordato che «le europee hanno visto la Tuscia portare oltre 4 mila voti a Vannacci. Da quel momento in poi fanta gente ha iniziato a chiamarci. A quel punto abbiamo formato un’associazione culturale che si sta allargando a livello nazionale con la partecipazione di persone provenienti dal Friuli, dall’Abruzzo, dal Veneto, dalla Puglia, dalla Lombardia e dal Piemonte». Il clou è atteso stasera con l’intervento del generale.