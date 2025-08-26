SANTA MARINELLA - il Partito Democratico di Santa Marinella si mobilita a sostegno della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione dello “Psicologo delle Cure Primarie”. Si tratta di attivare un servizio di sostegno psicologico gratuito e strutturato in ogni Asl del Lazio. La proposta è sostenuta dalla consigliera regionale del Pd Sara Battisti, dal gruppo Pd Lazio e dell’opposizione di centro sinistra in consiglio comunale. “Abbiamo aderito sin da subito a questa importante iniziativa - dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione - consapevoli che firmare per questa proposta rappresenti un atto di civiltà a cui tutte e tutti siamo chiamati, affinché nessuno venga lasciato solo nei momenti di fragilità e riceva le cure necessarie. Nel sostenere convintamente la raccolta firme, crediamo sia urgente colmare il vuoto esistente e mettere al centro la salute mentale. Organizzeremo alcuni banchetti in città che proseguiranno nei prossimi mesi. Oltre 1,5 milioni di persone nel Lazio soffrono di disturbi psicologici, ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare colpiscono in modo particolare giovani e donne. L’accesso a un supporto psicologico pubblico e tempestivo è una necessità concreta e non più rinviabile. Nasce da qui l’iniziativa di presentare una proposta di legge di iniziativa legislativa popolare, affinché anche il Lazio si doti finalmente di uno strumento di assistenza di fondamentale importanza, specie in un periodo di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo. Sono tantissime le persone che, pur nella consapevolezza del bisogno di un sostegno psicologico, scelgono di non farsi aiutare per via di situazioni finanziarie al limite che non permetterebbero una spesa simile, seppur necessaria. Auspichiamo, quindi che da parte della Regione Lazio, la proposta venga messa tra le priorità dei prossimi consigli, perché la salute mentale è un diritto da rivendicare e proteggere, affinché ogni persona possa vivere con dignità e serenità”.

