BRACCIANO – L’escalation di violenza che ha colpito Bracciano nelle ultime settimane approda in Consiglio comunale. In attesa di una strategia formale da parte del comune, l’opposizione con Fratelli d’Italia, per mano del capogruppo Armando Tondinelli, ha depositato una proposta di delibera per istituire un Tavolo permanente sulla sicurezza urbana.

La richiesta nasce da episodi inquietanti: dal lancio di bombe molotov contro un locale agli spari verso auto e abitazioni.

«Non sono fatti isolati, ma segnali di un’emergenza che non può essere sottovalutata», dichiara Tondinelli.

L'obiettivo è creare una sinergia strutturale tra Comune, Prefettura e Forze dell'Ordine per potenziare la videosorveglianza, l’illuminazione e il controllo del territorio.

Per l'opposizione, la sicurezza deve diventare una priorità amministrativa oltre i colori politici, per garantire a cittadini e commercianti il diritto di vivere senza paura.