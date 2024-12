Entusiasmo e grandissima partecipazione alla prima festa del tesseramento di Fratelli d’Italia, che si è svolta gioveì sera al ristorante Il Richiastro. Un’iniziativa del coordinatore del circolo capoluogo, Luigi Maria Buzzi, che ha visto la presenza di dirigenti, amministratori locali, militanti, simpatizzanti e semplici cittadini. «Tesserarsi significa aderire e condividere appieno idee, valori e progetti del partito – spiega Buzzi - Stiamo attraversando un momento storico eccezionale per il nostro territorio, che vanta una filiera di rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, grazie ai quali la provincia di Viterbo sta uscendo dall’isolamento in cui era finita dopo anni di politiche assenti – prosegue Buzzi -. Siamo al governo del Paese, al governo della Regione Lazio e in tanti comuni della Tuscia: ora è il momento di ridare anche alla città di Viterbo l’amministrazione che merita e risollevarla dal degrado in cui versa». All’evento erano presenti Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo; Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai; Laura Allegrini, capogruppo al Comune di Viterbo; Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati; e il collega Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti; Daniele Sabatini, capogruppo alla Regione Lazio; Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura; Massimo Giampieri, coordinatore provinciale. Durante la serata, sono stati evidenziati i risultati ottenuti in questi primi due anni di legislatura del governo Meloni ed è stata sottolineata la necessità di continuare a lavorare insieme per costruire una proposta amministrativa solida e vincente.