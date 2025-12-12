CIVITAVECCHIA – Tempi sbagliati, modalità di intervento da rivedere e conseguenze negative per gli operatori. Così Fratelli d’Italia stigmatizza la decisione dell’amministrazione comunale, «e, in particolare, del sindaco Marco Piendibene di delocalizzare il mercato cittadino proprio in occasione delle festività natalizie, trasformando piazza Regina Margherita – spiegano dal partito – in un’area di cantiere in uno dei periodi più delicati e importanti dell’anno per la vita economica e sociale della città».

Una scelta definita “incomprensibile e priva di buon senso”, «che sta creando disagi a tutta la cittadinanza ma che, soprattutto, sta penalizzando gravemente gli operatori del mercato, già duramente colpiti – hanno sottolineato - da una crisi economica che da tempo attanaglia il settore. Intervenire in questo modo e in questo periodo significa colpire ulteriormente chi lavora, chi investe e chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale alla città».

Secondo Fratelli d’Italia sarebbe stato certamente più logico e responsabile delimitare l’area di cantiere e avviare i lavori immediatamente dopo le festività natalizie, evitando di compromettere un momento cruciale per il commercio e per l’economia locale. «Una soluzione di semplice buonsenso che l’Amministrazione ha inspiegabilmente deciso di ignorare – hanno tuonato – senza entrare nel merito del progetto in corso di realizzazione, sul quale confermiamo forti perplessità e ravvisa diverse criticità, riteniamo che il mercato abbia sì bisogno di investimenti e di una riqualificazione, ma non limitata a un mero restyling dell’area. Occorre una vera riorganizzazione complessiva e, soprattutto, la definizione di una chiara identità che consenta un reale ed efficace rilancio del mercato, affinché torni a essere un volano di crescita e di sviluppo per l’economia cittadina e una reale attrazione anche per i tanti croceristi che ogni giorno arrivano a Civitavecchia».

Insomma, secondo i meloniani «ancora una volta la giunta Piendibene ha sbagliato tutto: tempi e modalità di intervento. Una scelta – hanno concluso – che rappresenta un’occasione persa per la città e che rischia di arrecare ulteriori danni agli operatori del mercato. Fratelli d’Italia Civitavecchia esprime piena solidarietà e vicinanza agli operatori del mercato, assicurando il massimo impegno politico e istituzionale affinché vengano tutelate le loro esigenze e il futuro di una realtà storica e fondamentale per la nostra comunità».