«Viterbo sta vivendo una trasformazione reale. A metà mandato si iniziano a chiudere i cantieri e consegnare opere che stanno cambiando il volto della città». A tirare le fila Federico Tonnicchi, consigliere di Viterbo Venti Venti.

«Sul fronte sportivo - ricorda - stiamo rivoluzionando gli impianti: dalla rinnovata palestra di Santa Barbara, alla piscina comunale fino al Palamalè. Tutti interventi realizzati con una forte attenzione alla sostenibilità, utilizzando energie alternative. Proprio in questi giorni stiamo consegnando i lavori degli spogliatoi dei campi da rugby, baseball e atletica, dando nuova dignità a strutture da anni trascurate. Particolare attenzione - prosegue Tonnicchi - anche alle nuove generazioni, con la realizzazione ad esempio dello skatepark, uno spazio dedicato a uno sport in crescita e simbolo di inclusività e vitalità urbana. Un impegno che ci eravamo presi con la città in campagna elettorale e che in soli due anni abbiamo progettato, trovato i fondi e a breve partiremo con la gara, consegnando i lavori prima del termine della legislatura».

Sul fronte delle manutenzioni il consigliere di maggioranza ricorda la riqualificazione del «manto delle strade cittadine con già oltre 15 km asfaltati. E continueremo nei prossimi due anni».

«Stiamo investendo con decisione anche nel centro storico - prosegue - attraverso opere che cambieranno il volto della città, come il progetto di illuminazione e valorizzazione delle mura cittadine. Un progetto che ha restituito a Viterbo uno dei suoi simboli più antichi, rendendolo ancora più attrattivo e sicuro. Ogni giorno seguo con orgoglio l’avanzamento dei lavori del Parco San Paolo (di fronte al McDonald's), un'area che diventerà un vero e proprio polmone verde per la città, pensato per il relax e per lo sport, accessibile a tutte le famiglie».

Tra i servizi migliorati, Tonnicchi ricorda «il sistema di ticket all’anagrafe, per eliminare le file caotiche e rendere più efficiente l’attesa dei cittadini. Un altro grande cambiamento riguarda la mobilità urbana. Abbiamo realizzato nuovi parcheggi intorno alle mura e, grazie all'introduzione di una flotta autobus completamente rinnovata, oggi un autobus passa ogni 20 minuti: un servizio essenziale che prima non esisteva». Il consigliere sottolinea che se «un tempo si spendevano 150mila euro l’anno solo in manutenzioni per autobus che erano spesso fermi; ora, con mezzi nuovi e affidabili, abbiamo rivoluzionato il trasporto pubblico a Viterbo».

Per Tonnicchi: «Viterbo è una città in movimento: non è uno slogan, ma il racconto di una città che cresce e si migliora giorno per giorno. Con il coraggio di chi ha creduto sempre che fosse possibile».