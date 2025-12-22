VITERBO – Tutti i rappresentanti istituzionali del territorio, iscritti, militanti, simpatizzanti e tantissimi cittadini hanno preso parte al tradizionale evento natalizio di Fratelli d’Italia, che si è svolto ieri presso il Twist Theatro. Un appuntamento che ha confermato – come testimoniano le immagini e la straordinaria partecipazione – quanto il legame e il senso di appartenenza alla comunità meloniana siano profondi e radicati.



Ad aprire l’evento è stata la presentazione del libro “Awanagana” di Federico Palmaroli, celebre autore satirico e ideatore della pagina “Le più belle frasi di Osho”. L’incontro, moderato dall’assessore alla Cultura del Comune di Sutri, Claudia Mercuri, ha regalato al pubblico uno sguardo ironico sull’attualità. A seguire, gli interventi degli eletti: il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli. “Una filiera istituzionale solida, che dalla Regione Lazio al Governo, fino al Parlamento europeo, lavora in sinergia per portare risultati tangibili sul territorio”, ha sottolineato il coordinatore provinciale Massimo Giampieri.

“Proprio in questi giorni ricorre il tredicesimo anniversario della nascita di Fratelli d’Italia e oggi non possiamo che celebrare gli importanti traguardi raggiunti dal Governo guidato da Giorgia Meloni e prepararci ad affrontare, con coraggio e determinazione, le sfide del 2026”, ha aggiunto Giampieri, ringraziando anche il coordinatore della Lega Andrea Micci e il consigliere comunale di Forza Italia Giulio Marini per la presenza, evidenziando il valore del dialogo tra forze politiche.



La serata è stata anche l’occasione per presentare l’iniziativa benefica, che ha permesso di acquistare importanti strumentazioni destinate al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo: un gesto concreto, frutto dell’impegno di una comunità che non dimentica mai il valore della solidarietà. Il prossimo appuntamento in agenda è la Befana Tricolore, in programma il 4 gennaio alle ore 11 al Cine Tuscia Village di Vitorchiano, organizzato in collaborazione con il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR): prevista la proiezione di un film per bambini (“Un Topolino sotto l’albero”).

