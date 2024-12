CIVITAVECCHIA – Il segretario del Pd Piero Alessi in diretta a Newsroom con Stefano Pettinari conferma quanto scritto dalla Provincia sull’incontro ufficiale avvenuto con il generale Paolo Poletti, andato nella sede dem ad illustrare il proprio programma. Successivamente, l’ex direttore dei servizi segreti aveva definito quella della Provincia come una «fake news», salvo poi riconfermare, nel suo comunicato, di non avere alcuna intenzione di «fare accordi con chi rappresenta o ha rappresentato la vecchia gestione dell’amministrazione cittadina».

In trasmissione è intervenuto anche il direttore di Etrurianews Paolo Gianlorenzo: «Andarsi a proporre già da candidato a sindaco, credo sia politicamente inaccettabile, da qualsiasi parte, sinistra o destra che sia. Credo che nessuno abbia espresso in maniera ufficiale apprezzamenti per la sua candidatura. Trovo assai gravi – ha proseguito Gianlorenzo – le dichiarazioni nei confronti dell’amministrazione Tedesco, quando chi lo accompagnava ha fatto parte di questa amministrazione per diversi anni. Quindi bisogna essere cauti, per non cadere in contraddizioni e dire delle scemenze. Il giornale deve parlare chiaro, non è che deve fare azioni di dossieraggio o chissà cosa, la politica è una cosa semplice, con regole chiare che vanno seguite».