R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s / C i n e m a t o g r a f o . i t ) - ' Z o o t r o p o l i s 2 ' v o l a e f a v o l a r e i l b o x o f f i c e i t a l i a n o , c h e g r a z i e a l l a p e r f o r m a n c e d e l c a r t o o n D i s n e y c h i u d e i l l u n e d ì f e s t i v o d e l l ’ 8 d i c e m b r e c o n u n i n c a s s o t o t a l e d i 3 . 3 7 1 . 1 6 9 e u r o , 4 2 4 . 6 2 0 s p e t t a t o r i e 3 . 0 0 4 s c h e r m i a c c e s i . ' Z o o t r o p o l i s 2 ' r e g i s t r a 1 . 0 2 4 . 3 1 6 e u r o , c o n u n a m e d i a d i 1 . 7 7 2 e u r o p e r 5 7 8 s c h e r m i , r a g g i u n g e n d o u n t o t a l e d i 1 0 . 7 7 9 . 9 0 4 e u r o i n t r e d i c i g i o r n i . N e i p r o s s i m i g i o r n i s u p e r e r à ' Z o o t r o p o l i s ' , c h e n e l 2 0 1 6 c h i u s e c o n 1 1 . 3 3 5 . 4 5 1 e u r o . O t t i m o p e r c o r s o p e r ' O i v i t a m i a ' , a l s e c o n d o p o s t o c o n 6 8 4 . 0 6 8 e u r o , d i s p o n i b i l e i n 4 0 5 s a l e c o n u n a m e d i a d i 1 . 6 8 9 e u r o . D o p o i l s e c o n d o w e e k e n d ( l u n g o ) d i s f r u t t a m e n t o , l a c o m m e d i a d i P i o e A m e d e o a r r i v a a u n t o t a l e d i 5 . 6 1 6 . 4 5 4 e u r o e s i p r e p a r a a s o r p a s s a r e ' L a v i t a v a c o s ì ' , c h e c o n 6 . 8 5 1 . 8 7 1 e u r o è i l f i l m i t a l i a n o p i ù v i s t o d e l l a s t a g i o n e . T e r z o g r a d i n o d e l p o d i o p e r l ’ a n i m e ' J u j u t s u K a i s e n : E s e c u z i o n e ' c o n 2 8 7 . 0 9 3 e u r o ( m e d i a d i 1 . 5 7 7 e u r o p e r 1 8 2 s c h e r m i ) . M a , f o r s e , l a v e r a s o r p r e s a è i l r i s u l t a t o d i ' M a m m a , h o p e r s o l ’ a e r e o ' , t o r n a t o i n s a l a p e r i l t r e n t a c i n q u e s i m o a n n i v e r s a r i o p e r u n ’ u s c i t a e v e n t o d a l 4 a l 1 0 d i c e m b r e , c h e i e r i s i è p i a z z a t o a l q u a r t o p o s t o c o n 2 7 3 . 7 8 1 e u r o e u n a m e d i a d i 1 . 1 9 0 e u r o i n 2 3 0 c i n e m a . C o n a l t r i d u e g i o r n i a l l ’ o r i z z o n t e , i l c u l t n a t a l i z i o – m o l t o t r a s m e s s o i n t e l e v i s i o n e e d i s p o n i b i l e i n s t r e a m i n g – è r i u s c i t o a r a c c o g l i e r e 1 . 1 7 6 . 7 9 4 e u r o . Q u i n t o p o s t o n e l g i o r n o d e l l ’ I m m a c o l a t a p e r ' A t t i t u d i n i : n e s s u n a ' , i l d o c u m e n t a r i o s u A l d o , G i o v a n n i e G i a c o m o , c h e p o r t a a c a s a 2 6 9 . 8 0 5 e u r o i n b e n 4 9 4 c i n e m a ( d a c u i l a m e d i a n o n e n t u s i a s m a n t e , 5 4 6 e u r o ) , p e r u n t o t a l e d i 1 . 1 6 1 . 8 7 8 e u r o . ' F i v e N i g h t s a t F r e d d y ’ s ' è s e s t o c o n 2 5 9 . 9 2 5 e u r o , p e r u n 1 . 8 2 5 . 7 4 7 e u r o : è l a m i g l i o r n e w e n t r y t r a i t i t o l i i n c i r c o l a z i o n e d a g i o v e d ì 4 d i c e m b r e . C o m p l e t a n o l a t o p t e n l a v e r s i o n e r e s t a u r a t a d e ' L ’ u o v o d e l l ’ a n g e l o ' , s e t t i m o c o n 9 2 . 1 6 6 e u r o ( t o t a l e 3 8 3 . 2 9 1 e u r o ) ; ' B r e v e s t o r i a d ’ a m o r e ' c h e n e l s u o p i c c o l o c r e s c e d i s c r e t a m e n t e , o t t a v o c o n c o n 5 4 . 7 2 2 e u r o ( t o t a l e 6 1 5 . 7 6 9 e u r o m a i l t r e n d è p o s i t i v o ) ; ' L ’ i l l u s i o n e p e r f e t t a – N o w Y o u S e e M e – N o w Y o u D o n ’ t ' , n o n o c o n 4 8 . 9 0 7 e u r o ( t o t a l e 3 . 5 8 9 . 3 2 4 e u r o ) ; e i l s e n t i m e n t a l e ' R e g r e t t i n g Y o u – T u t t o q u e l l o c h e n o n t i h o d e t t o ' , d e c i m o c o n 4 6 . 3 7 4 e u r o ( t o t a l e 2 5 9 . 4 6 0 e u r o ) .