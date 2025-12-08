Il buongiorno ai lettori lo porgono Rossana e Fausto Pontani che domenica presso la parrocchia dei SS. Martiri Giapppnesi hanno festeggiato il loro 50esimo anniversario di matrimonio, un traguardo raro, prezioso. Tra canti, sorrisi e abbracci, la comunità si è stretta attorno a queste due persone straordinarie che non hanno mai smesso di donarsi, camminare, servire e credere. Cinquant’anni di “sì”, l’uno verso l’altra e verso ogni persona incontrata sul loro cammino. Fausto e Rossana sono testimonianza viva e a loro va un augurio immenso: che il Signore continui a benedire il loro passo, la loro casa, la loro unione. Auguri anche ai figli Stefano e Alessandro, alla nuora Francesca e a tutti i nipoti da parte di Romina, don Giovanni, don Demetrio, Fabrizia, Antonietta e da tutti i bambini della parrocchia con le loro famiglie. “Auguri Fausto e Rossana: che il vostro amore continui ad essere casa, luce e cammino per chi vi guarda”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La stelle del Leone oggi ospita la Luna, e…

L’Ariete si diverte ed esulta e si prende il meglio del cielo. Creativo e pieno di ego abbraccia figli e passioni.

Il Toro ospita gente e la casa è una festa di luce. La famiglia e il passato sono pieni di raggi di Luna.

I Gemelli comunicano storie e ricevono notizie curiose. Amici e fratelli si incontrano in giro e qualcuno già scrive due righe.

Il Granchio è sicuro di se e approfitta per riempirsi di oro. Si nutre di emozioni e si veste come un campione.

Il Leone accende la scena e si esibisce come sul palco. Vince e riceve l’applauso: l’entusiasmo è la molla essenziale.

La Vergine riguarda il suo film e scopre scene sfuocate. Attende e riflette da sola e fra due giorni riprende la via.

La Bilancia con mille persone condivide il messaggio per tutti. Assemblee e progetti col gruppo esaltano azioni e amicizia

Lo Scorpione realizza se stesso e conquista livelli importanti. Si sforza nella carriera e assume il ruolo del capo.

Il Sagittario festeggia la vita e affronta le scene col cuore. Ricco di vibrazioni va lontano e tiene a bada le redini e il carro.

Il Capricorno perde un pensiero che forse non serviva a nessuno. Rivede il vecchio schedario e rinnova le cose da fare.

L’Acquario legge il contratto e trova luce fra soci e associati. Le coppie brindano in festa e i single fanno chiamate.

I Pesci sono i dipendenti perfetti e aiutano i colleghi dintorno. Metodo e progettazione, e chi si adegua arriva per primo.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/