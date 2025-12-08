CIVITAVECCHIA – Cambia la viabilità intorno a piazza Regina Margherita per consentire l’avvio del cantiere del nuovo Polo alimentare dell’area mercatale e, intanto, i lavori entrano nel vivo.

Il Comune ha disposto una serie di modifiche alla circolazione che saranno in vigore dalle 7 di giovedì 11 dicembre 2025 fino al 5 giugno 2027, salvo cessate esigenze.

In particolare, sarà chiuso al traffico veicolare il tratto lato Grosseto della piazza (tra via Leonardo e via Montegrappa) e quello lato mare (tra via Montegrappa e via Duca degli Abruzzi). In queste zone scatterà anche il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, ad eccezione dei mezzi della ditta incaricata dei lavori e dei veicoli comunali.

Ulteriori divieti di sosta con restringimento della carreggiata sono previsti sul lato monte, tra via della Cooperazione e via Risorgimento, e sul lato Roma, tra via Duca degli Abruzzi e via Risorgimento. La segnaletica temporanea dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore dei divieti.

Il rispetto dell’ordinanza sarà garantito dalla Polizia locale e dalle altre forze dell’ordine: per i trasgressori sono previste sanzioni e rimozione del veicolo.

Intanto il cantiere è partito. «I lavori sono partiti e procedono speditamente e confidiamo di rientrare nei tempi. Hanno iniziato con la tensostruttura e con la demolizione dei due manufatti», spiega l’assessore al Commercio Enzo D’Antò, che parla di clima sorprendentemente sereno tra gli operatori del mercato.

Qualche problema resta sul fronte della sosta. «I divieti di sosta per ora non sono completamente rispettati ma è comprensibile, qualcuno non se ne è accorto», aggiunge D’Antò, confidando che «l’opera di persuasione della Polizia locale con il tempo regolarizzi la situazione».

Il trasferimento degli operatori della piazza nelle strutture provvisorie, completato nei giorni scorsi, e l’avvio dei lavori segnano l’inizio del restyling da 3 milioni di euro che dovrà ridisegnare la storica piazza del mercato.

