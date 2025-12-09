CIVITAVECCHIA – Una mattinata di festeggiamenti, quella di domenica prossima, a partire dalle 9.30, presso il Centro Sportivo Dlf Civitavecchia in viale Baccelli 204, in occasione dei primi 100 anni.

Come spiegato dal presidente dell’associazione Dlf Francesco Mazzucca, nel corso della mattinata verrà ripercorsa la storia e le attività con testimonianze fotografiche, racconti e ricordi.

«Alla celebrazione del centenario – ha spiegato – sarà accostata la tradizionale Festa del Socio Ferroviere Pensionato, momento istituzionale di condivisione e aggregazione sempre molto sentito e partecipato. Sarà un momento di fierezza e gioia per la città di Civitavecchia oltre che per la comunità dopolavoristica ferroviaria».

PROGRAMMA:

Ore 09:30 - Apertura e inaugurazione della Mostra Fotografica “Una storia lunga un treno…Una storia lunga 100 anni” con buffet presso la

Club House

Ore 10:00 - Accoglienza dei convenuti presso il Salone Delle Feste e saluto di Francesco Mazzucca Presidente DLF Civitavecchia

Ore 10:30 - Rappresentazione di “Una storia di appartenenza, di ricordi e di racconti, di memorie e di testimonianze, di aggregazione…” con l’attore e regista di teatro Enrico Maria Falconi: Proiezione di foto e filmati, Racconti e Aneddoti con Intermezzi Musicali a cura del maestro Fabio Caponi e la sua band.

Ore 11:30 - Apertura della tradizionale Festa del Socio Ferroviere Pensionato nel centenario del DLF con premiazioni, menzioni e riconoscimenti

Ore 12:00 - Consegna pacchi regalo ai soci ferrovieri in pensione. Saluti finali