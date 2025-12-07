Pessima prestazione interna del Santa Marinella che contro l'Urbetevere, fanalino di coda del girone A, non va oltre il pareggio (2-2). Una vera delusione per i tifosi accorsi allo stadio che si attendevano sicuramente una vittoria senza problemi. Invece, anche in questo caso i tirrenici hanno deluso, dimostrando di non avere grandi stimoli per cercare di salire in classifica. Sinceramente non è un periodo positivo per i rossoblu che non vedono una vittoria dell'ottava giornata del campionato quando in casa sconfissero il Pescia Romana. Poi solo pareggi. Il Santa Marinella passa in vantaggio dopo appena sette minuti con Del Mastro ma al 32’ si fa raggiungere da Di Pofi che realizza su calcio di rigore. I padroni di casa realizzano il 2-1 grazie ad un penalty trasformato da Tabarini ma poco dopo i romani fanno 2-2 con Cimaglia sfruttando una indecisione difensiva dei padroni di casa.

«Purtroppo subiamo l'ennesimo pareggio, il terzo consecutivo - commenta mister Fracassa - di buono c’è stato solo il gol di Tabarini dopo tanti mesi di assenza. Per il resto mi sento in dovere di chiedere scusa ai nostri tifosi e a tutto l’ambiente perché il Santa Marinella con le ambizioni che ha, merita sicuramente un’altra classifica. Dobbiamo riflettere su come sta andando questa fase del girone di andata per cercare di dare una sterzata. Nonostante abbiamo avuto un buon impatto con la gara, con un primo tempo ricco di occasioni non finalizzate, nella ripresa abbiamo fatto poco per cercare di vincere la partita. Questo è un momento negativo perché come arrivano sotto porta ci fanno gol, quindi bisogna tener duro, bisogna superare questa fase poco positiva. Siamo gente che lotta che non si abbatte mai, ma siamo anche persone intelligenti e riflettiamo sugli errori».

Prima della partita la dirigenza ha consegnato una targa al giocatore Cuomo per aver raggiunto le 100 presenze in maglia rossoblu.

