mercoledì, 10.12.2025
NEWS & COFFEE rassegna stampa mercoledì 10 dicembre 2025
Formazione, il Lazio punta sulle reti di impresa del commercio

Da Latina a Civitavecchia: 62 partecipanti ottengono la certificazione di manager di rete grazie al progetto “Reti in Rete
Sospesi a scuola, arruolati nella Protezione civile

Gubetti: «Non una punizione, ma un’occasione di crescita». Il provvedimento riguarderà gli studenti del Mattei di Cerveteri e del Calamatta di Civitavecchia
Morto Sergio Flamigni, ex parlamentare e studioso del caso Moro

Una “Corsa di Natale” per il Bambino Gesù

TG +24 edizione 10 Dicembre 2025

Ipotesi navette per l’arrivo dei romani al concertone

Guè e Villain pronti a infiammare il Capodanno ladispolano
Progetto europeo Guardians, Protezione Civile di Civitavecchia partner operativo

Picchia la compagna: arrestato

Colluttazione con la Polizia: l’uomo ha provato a strappare la pistola a un agente
Al via gli eventi Natalizi organizzati dal Comune di Santa Marinella

L’ufficio cultura ha allestito un ricco programma di appuntamenti
