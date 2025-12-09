Nella giornata dell’8 dicembre la Coser Conad ha brillato nelle finali del Trofeo Lanzi, conquistando risultati di prestigio con la squadra Esordienti.

Protagonisti assoluti Tommaso Rocchetti, oro nei 100 delfino e argento nei 100 stile libero, e Alessio Di Gennaro, oro nei 200 misti e argento nei 200 stile. Splendido anche Cesare Ricci, argento nei 50 stile e quarto nei 100 stile.

Ottimi piazzamenti per Andrea Latino (100 stile, 100 delfino), Lorenzo e Orlando Corti (100 rana), Leonardo Cattai (200 stile), Angelica De Rosa (200 stile, 200 misti), Irene Grassi (100 rana), Annaclara Di Guida (200 stile), Flavia Finori (100 dorso), Mattia Pepe (100 stile, 50 dorso), Salvatore Morello (100 e 50 stile), Alessio Rovetto (50 dorso), Alessio Padalino (100 stile, 50 delfino) e Beatrice Alberti (50 delfino).

Trionfo nelle staffette: oro per gli Esordienti A maschi sia nella 4×50 stile sia nella 4×50 misti, con il quartetto Rocchetti, Di Gennaro, Latino e Corti. Splendido bronzo per gli Esordienti B maschi nella 4×50 stile con Pepe, Morello, Ricci e Rovetto. Buona anche la prova delle Esordienti A femmine, quinte nelle 4×50 misti e 4×50 stile con Grassi, De Rosa, Di Guida e D’Antini.

