R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l c a n t i e r e d e l l a N u o v a D i g a F o r a n e a d i G e n o v a , o p e r a m a r i t t i m a t r a l e p i ù c o m p l e s s e i n E u r o p a , a v a n z a c o n l e l a v o r a z i o n i s i a i n s u p e r f i c i e c h e n e i f o n d a l i . C o m e s i s p i e g a i n u n a n o t a , i l C o n s o r z i o P e r G e n o v a B r e a k w a t e r , g u i d a t o d a W e b u i l d , h a c o m p l e t a t o l ’ a f f o n d a m e n t o d e l q u i n d i c e s i m o c a s s o n e , m e n t r e n e l c u o r e d e l m a r e s o n o s t a t e c o n s o l i d a t e o l t r e 5 0 m i l a c o l o n n e d i g h i a i a , p a r i a l 7 9 % d e l t o t a l e p r e v i s t o , c o n u n a v a n z a m e n t o c o m p l e s s i v o d e l l a g h i a i a p o s a t a d e l l ’ 8 7 % . L ’ o p e r a è r e a l i z z a t a p e r c o n t o d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r L i g u r e O c c i d e n t a l e . I p r o g r e s s i s u l l e f o n d a m e n t a c h e , s e b b e n e i n v i s i b i l i , s o n o l a s p i n a d o r s a l e d e l l ' o p e r a , i n c l u d o n o a n c h e l ' u l t i m a z i o n e d e l l ' i n s t a l l a z i o n e d e i d r e n i , l u n g h i 2 2 m e t r i , a 3 0 m e t r i d i p r o f o n d i t à , e l e m e n t i e s s e n z i a l i p e r s t a b i l i z z a r e e r e g o l a r i z z a r e i l p i a n o d i a p p o g g i o d i u n a p a r t e d e l l a d i g a . L ' u n i c i t à d i q u e s t o p r o g e t t o r i s i e d e n e l c o n t r o l l o c o s t a n t e d e l c a n t i e r e s o m m e r s o . V i s t e l e p r o f o n d i t à e c c e z i o n a l i , c h e a r r i v a n o f i n o a 5 0 m e t r i , è f o n d a m e n t a l e l ' i m p i e g o d i s i s t e m i d i m o n i t o r a g g i o h i g h - t e c h c u r a t i d a S o c o t e c , l a s o c i e t à i n c a r i c a t a d i s e g u i r e i r i l i e v i e l a s e n s o r i s t i c a d i m o n i t o r a g g i o g e o t e c n i c o . L e a t t i v i t à d i c o n t r o l l o - c o n t i n u a l a n o t a - r a p p r e s e n t a n o g l i “ o c c h i d e l l a d i g a ” e v e n g o n o p a r a g o n a t e a l l ' o p e r a d i u n " s a r t o " d i a l t i s s i m a p r e c i s i o n e : u n l a v o r o e s s e n z i a l e s u u n t e r r e n o c h e d e v e e s s e r e c o s t a n t e m e n t e " c o n t r o l l a t o , a n t i c i p a t o , c o m p r e s o " . P e r g a r a n t i r e l a s t a b i l i t à s t r u t t u r a l e , u n a f i t t a r e t e d i s e n s o r i s o f i s t i c a t i – t r a c u i p i e z o m e t r i , i n c l i n o m e t r i e p r o f i l o m e t r i – è i n s t a l l a t a p e r i l m o n i t o r a g g i o d e l t e r r e n o d i f o n d a z i o n e d e l l a d i g a . Q u e s t i s t r u m e n t i i n t e r c o n n e s s i e l a b o r a n o i n t e m p o r e a l e d a t i s u p r e s s i o n i e a s s e s t a m e n t i c h e v e n g o n o t r a s f o r m a t i i n m a p p e e m o d e l l i a s u p p o r t o d i o g n i d e c i s i o n e i n g e g n e r i s t i c a . I n p a r a l l e l o , a b o r d o d e l l ' i m b a r c a z i o n e “ I m p l a c a b i l e ” , i t e c n i c i o p e r a n o c o n r i l i e v i i n m a r e a p e r t o p e r 1 2 o r e a l g i o r n o , s e t t e g i o r n i s u s e t t e , g a r a n t e n d o c h e o g n i f a s e d e i l a v o r i s i a s v o l t a c o n l a m a s s i m a s i c u r e z z a e p r e c i s i o n e . U n a v o l t a c o m p l e t a t a , l a N u o v a D i g a F o r a n e a , c o n i s u o i c i r c a 6 k m c o m p l e s s i v i d i e s t e n s i o n e , p e r m e t t e r à a l p o r t o d i G e n o v a d i a c c o g l i e r e n a v i f i n o a 4 0 0 m e t r i d i l u n g h e z z a , t r a s f o r m a n d o l o i n a p p r o d o p r i v i l e g i a t o p e r l e g r a n d i r o t t e i n t e r n a z i o n a l i . L ' o p e r a , p a r t e d i u n s i s t e m a i n f r a s t r u t t u r a l e i n t e g r a t o c o n i l P r o g e t t o U n i c o T e r z o V a l i c o d e i G i o v i – N o d o d i G e n o v a , r e a l i z z a t o a n c h e q u e s t o d a W e b u i l d , r a f f o r z e r à i c o l l e g a m e n t i t r a i l M e d i t e r r a n e o e i l c u o r e d e l l ' E u r o p a .