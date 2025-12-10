R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i l m i n i s t e r o r e n d e o m a g g i o a d u n a d e l l e f i g u r e p i ù a l t e d e l l a n o s t r a s t o r i a r e p u b b l i c a n a . I n t i t o l a r e l a s a l a d e l C o n s i g l i o d e l V i m i n a l e a d A l c i d e D e G a s p e r i s i g n i f i c a c e l e b r a r e n o n s o l o u n o s t a t i s t a , m a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o m o r a l e , u n u o m o c h e h a g u i d a t o i l P a e s e n e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i d e l l a s t o r i a c o n t e m p o r a n e a " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , n e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a d u r a n t e l a q u a l e è s t a t a i n t i t o l a t a a D e G a s p e r i l a S a l a d e l C o n s i g l i o d e l V i m i n a l e , c h e d a l 1 9 2 1 f i n o a l 1 9 6 1 è s t a t o a n c h e s e d e d e l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . P r e s e n t e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a .