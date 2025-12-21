W a s h i n g t o n , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l v i c e p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e g l i S t a t i U n i t i T o d d B l a n c h e h a d i c h i a r a t o c h e l a r i m o z i o n e d e l l e f o t o d a i d o c u m e n t i p u b b l i c a t i v e n e r d ì s u J e f f r e y E p s t e i n , t r a c u i u n a d i D o n a l d T r u m p , n o n h a " n u l l a a c h e f a r e " c o n i l p r e s i d e n t e , e h a s o s t e n u t o c h e l e i m m a g i n i s a r e b b e r o p r o b a b i l m e n t e t o r n a t e d i s p o n i b i l i d o p o c h e s i s a r à s t a b i l i t o s e n e c e s s i t a n o d i e s s e r e c e n s u r a t e . B l a n c h e h a a f f e r m a t o c h e l e 1 6 r i m o z i o n i s o n o a v v e n u t e s u r i c h i e s t a d e l l e a s s o c i a z i o n i p e r i d i r i t t i d e l l e v i t t i m e . " N o n a b b i a m o i n f o r m a z i o n i p r e c i s e " , h a d i c h i a r a t o B l a n c h e a M e e t t h e P r e s s d i N b c N e w s . " Q u i n d i , q u a n d o s e n t i a m o p a r l a r e d i q u e s t o t i p o d i f o t o g r a f i e d a p a r t e d e l l e a s s o c i a z i o n i p e r i d i r i t t i d e l l e v i t t i m e , l e r i m u o v i a m o e i n d a g h i a m o " .