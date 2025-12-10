R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o r i p o r t a t o d a i m e d i a a m e r i c a n i , i n p a r t i c o l a r e d a l l a r i v i s t a D e f e n s e O n e , s e c o n d o c u i l ’ I t a l i a s a r e b b e i n d i c a t a n e l l a s t r a t e g i a s u l l a s i c u r e z z a d i T r u m p c o m e u n P a e s e p r o n t o a d a l l o n t a n a r s i d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a e a c o l l a b o r a r e c o n l u i i n s i e m e a d a l t r i S t a t i , c o m e l a P o l o n i a , U n g h e r i a e A u s t r i a è u n f a t t o d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a c h e c o n f e r m a l e n o s t r e p r e o c c u p a z i o n i : l a s t r a t e g i a o r m a i e v i d e n t e d i G i o r g i a M e l o n i m i r e r e b b e a i n d e b o l i r e s t r a t e g i c a m e n t e l ’ E u r o p a p e r f a v o r i r e T r u m p " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i . " Q u a n d o a b b i a m o d e t t o c h e l ’ I t a l i a è d i v e n t a t a i l 5 1 ° S t a t o d e g l i S t a t i U n i t i d ’ A m e r i c a n o n s b a g l i a v a m o . I n o g n i c a s o , G i o r g i a M e l o n i è c h i a m a t a a s m e n t i r e q u a n t o r i p o r t a t o d a q u e s t e r i v i s t e . R e s t a c o m u n q u e c o n f e r m a t o c h e T r u m p s t a l a v o r a n d o c o n t r o l ’ E u r o p a e , d i c o n s e g u e n z a , c o n t r o l ’ I t a l i a . A l t r o c h e p a t r i o t i : è u n a d e s t r a a l s e r v i z i o d i T r u m p " .