Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Quanto riportato dai media americani, in particolare dalla rivista Defense One, secondo cui lItalia sarebbe indicata nella strategia sulla sicurezza di Trump come un Paese pronto ad allontanarsi dallUnione Europea e a collaborare con lui insieme ad altri Stati, come la Polonia, Ungheria e Austria è un fatto di una gravità inaudita che conferma le nostre preoccupazioni: la strategia ormai evidente di Giorgia Meloni mirerebbe a indebolire strategicamente lEuropa per favorire Trump". Così Angelo Bonelli. "Quando abbiamo detto che lItalia è diventata il 51° Stato degli Stati Uniti dAmerica non sbagliavamo. In ogni caso, Giorgia Meloni è chiamata a smentire quanto riportato da queste riviste. Resta comunque confermato che Trump sta lavorando contro lEuropa e, di conseguenza, contro lItalia. Altro che patrioti: è una destra al servizio di Trump".