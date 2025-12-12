R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a r i f o r m a d e l s e m e s t r e f i l t r o è l ’ e m b l e m a d e l l a p r o p a g a n d a a c o s t o z e r o d i q u e s t o G o v e r n o . I n v e c e d i i n v e s t i r e d a v v e r o n e l l a s a n i t à – s t i p e n d i , f o r m a z i o n e , r i c e r c a – i l G o v e r n o h a s c a r i c a t o t u t t o s u g l i s t u d e n t i e s u l l e l o r o f a m i g l i e , c o s t r e t t i a p a g a r e i l p r e z z o d i u n a p r o v a c a o t i c a e m a l g e s t i t a . I l s e m e s t r e f i l t r o n o n e l i m i n a l a s e l e z i o n e : l a r i m a n d a , l a r e n d e p i ù p e s a n t e e n o n v a l u t a l a p r e p a r a z i o n e , m a l a r e s i s t e n z a a l l o s t r e s s . E n o n p o r t e r à p i ù m e d i c i , p e r c h é c h i p u ò s c e g l i e r à c o m u n q u e P a e s i c h e l i t r a t t a n o m e g l i o ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . “ L e r i f o r m e s e r i e s i f a n n o i n v e s t e n d o n e g l i a t e n e i e m e t t e n d o g l i s t u d e n t i a l c e n t r o , n o n s u l l a l o r o p e l l e . D o p o q u a n t o a c c a d u t o , i n v e c e d i c h i e d e r e s c u s a , l a m i n i s t r a B e r n i n i h a p r e f e r i t o o f f e n d e r e c h i l e h a u r l a t o s o l o l a v e r i t à . D o v r e b b e s o l o d i m e t t e r s i ” , c o n c l u d e M a g i .