R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O c c o r r e c a m b i a r e l ' E u r o p a p e r c h è c o s ì r i s c h i a d i r i m a n e r e s c h i a c c i a t a d a l l ' a g g r e s s i v i t à c h e l a c i r c o n d a . L a p r i m a c o s a d a f a r e è s u p e r a r e l ' u n a n i m i t à p e r c h è n o n p o s s i a m o p i ù e s s e r e o s t a g g i d i v e t i e e g o i s m i n a z i o n a l i " e s p i n g e r e s u l " f e d e r a l i s m o e u r o p e o e s o n o s t a t e s i g n i f i c a t i v e i n q u e s t o s e n s o l e p a r o l e d i M a r i o D r a g h i " , i n t a n t o " s i p r o c e d a c o n l e c o o p e r a z i o n i r a f f o r z a t e , p e n s i a m o a l t e m a d e l l a c o m p e t i t i v i t à , h o s e n t i t o o g g i V o n d e r L e y e n c h e a p r e a q u e s t a s t r a d a . N o n c ' è p i ù t e m p o d a p e r d e r e , o c c o r r e u n s a l t o a v a n t i n e l l ' i n t e g r a z i o n e , n o n è u n a q u e s t i o n e p o l i t i c a m a d i s o p r a v v i v e n z a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' a p p e l l o P d ' V e r s o g l i S t a t i U n i t i d ' E u r o p a ' .