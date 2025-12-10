R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s u u n v o l o B r u x e l l e s R o m a . E m e n t r e r i e n t r o i n I t a l i a m i t o r n a n o i n m e n t e l e d i s c u s s i o n i d i q u e s t i g i o r n i s u l f u t u r o d e l l ’ E u r o p a . C h e T r u m p s i a … T r u m p è e v i d e n t e a t u t t i . È e v i d e n t e a c h i l o a m a , a n c h e d a l l e n o s t r e p a r t i , m a è s e m p r e p i ù e v i d e n t e a n c h e a c h i s t a s m e t t e n d o d i v o t a r l o : i m e d i a p a r l e r a n n o p o c o d i M i a m i , m a l a v i t t o r i a a s o r p r e s a d i u n a s i n d a c a d e m i n q u e s t a c i t t à v a l e p i ù d e l l a v i t t o r i a s c o n t a t a a N Y C " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l . " I l n o d o p e r ò n o n è c i ò c h e d i c e T r u m p m a c i ò c h e f a ( e n o n f a ) l ’ E u r o p a . N o n è c o l p a d i T r u m p s e a b b i a m o r i e m p i t o d i b u r o c r a z i a s e n z ’ a n i m a i p a l a z z i d i B r u x e l l e s , n o n è c o l p a d i T r u m p s e a b b i a m o f a t t o i l G r e e n D e a l o a b b i a m o r i f i u t a t o l ’ i n n o v a z i o n e , n o n è c o l p a d i T r u m p s e n o n f a c c i a m o n u l l a p e r t r a t t e n e r e l a f u g a d e i c e r v e l l i . L ’ E u r o p a è i n d e c l i n o d e m o g r a f i c o , è v e r o . M a h a u n a f o r z a s t r a b i l i a n t e : l a c u l t u r a , i v a l o r i , i l t a l e n t o . I l s o g n o d e i p a d r i f o n d a t o r i e r a f a r t e r m i n a r e u n a g u e r r a c i v i l e l u n g a s e c o l i . C h i c o m e n o i s o g n a g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a v o r r e b b e f a r e u n p a s s o i n a v a n t i e v e d e r e q u e s t o c o n t i n e n t e d i v e n t a r e c a p i t a l e d e l l a p o l i t i c a e d e l l a d i p l o m a z i a , n o n d e l l a m e d i o c r i t à e d e l l a t e c n o c r a z i a " . " A l l o r a v a b e n i s s i m o r i s p o n d e r e a T r u m p m e t t e n d o l a b a n d i e r a e u r o p e a n e l p r o p r i o p r o f i l o I n s t a g r a m , p e r c a r i t à . M a s e r v e a p o c o : i l p r o b l e m a è c o m e r i a c c e n d e r e q u e l l e d o d i c i s t e l l e , c o m e r e s t i t u i r e v i s i o n e e c o r a g g i o a B r u x e l l e s , c o m e t o r n a r e a e s s e r e g r a n d i v a l o r i z z a n d o l e r a d i c i e s p i e g a n d o l e a l i . S i g n i f i c a a v e r e u n a s t r a t e g i a s u l q u a n t u m c o m p u t i n g , s u l l a b l u e c o n o m y , s u l l e u n i v e r s i t à e l ’ e d u c a z i o n e , s u u n a v i s i o n e a m b i e n t a l e c e n t r a t a s u l l ’ i n n o v a z i o n e e n o n s u l l ’ i d e o l o g i a . C e r t o : a n c h e s u l l a d i f e s a c o m u n e , m a n o n s i è m a i v i s t o u n P a e s e c h e s i a r m a e r i n u n c i a a l l a d i p l o m a z i a . L a p r i n c i p a l e a r m a d e l l ’ E u r o p a e r a i l s u o s o f t p o w e r … o r a i n v e c e n o n t o c c h i a m o p a l l a s u n u l l a . S u t u t t i q u e s t i t e m i , i l p r o b l e m a d e l l ’ E u r o p a n o n è a W a s h i n g t o n , m a a B r u x e l l e s . E m e n t r e v o l o v e r s o R o m a r i c o r d o i l c o r a g g i o c h e p o r t ò p r o p r i o n e l l a c i t t à e t e r n a i p r i m i s e i P a e s i a c o s t r u i r e l ’ U n i o n e . S e v o g l i a m o b e n e a l l ’ E u r o p a o g g i l a s f i d a n o n è b a n a l m e n t e a t t a c c a r e T r u m p c o m e t u t t i m a c a m b i a r e B r u x e l l e s f i n o i n f o n d o . P e r c h é i T r u m p p a s s a n o , l e b u r o c r a z i e e u r o p e e n o . O k , s o c h e m o l t i n o n s a r a n n o d ’ a c c o r d o . M a n o n n e p o s s o p i ù d e l l e f r a s i f a t t e d i c h i d i c e V i v a l ’ E u r o p a e n o n s p i e g a c o m e f a r e a c a m b i a r l a . S e l ’ E u r o p a n o n c a m b i a , m u o r e " .