R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ S a l v i n i c i d i c e c h e o g g i n o n v u o l e t o g l i e r e s o l d i a l l a S a n i t à p e r m a n d a r e l e n o s t r e a r m i i n U c r a i n a , p e r u n a g u e r r a p e r s a . I l p u n t o è c h e i n q u e s t a f r a s e h a a f f e r m a t o d u e c o n c e t t i : i l p r i m o c h e m a n d a r e l e a r m i i n U c r a i n a v u o l d i r e t o g l i e r e s o l d i a l l a s a n i t à e a l l ’ i s t r u z i o n e . I l s e c o n d o è c h e f i n o a d e s s o l o h a f a t t o , c h e f i n o a d e s s o l e a r m i c h e i l g o v e r n o h a m a n d a t o i n U c r a i n a h a n n o t o l t o s o l d i a l l e n o s t r e i n f r a s t r u t t u r e e v e d e n d o l a l e g g e d i b i l a n c i o n o n è c h e g l i s i p u ò d a r e t o t a l m e n t e t o r t o ” . L o h a d e t t o F r a n c e s c o S i l v e s t r i d e l M o v i m e n t o C i n q u e S t e l l e , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T g 2 4 . “ U n v i c e p r e m i e r s t a a f f e r m a n d o c h e l a p o l i t i c a f a t t a f i n o r a d a l g o v e r n o M e l o n i h a i n d e b o l i t o l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a , n o t i z i a p e s a n t e c h e r i n n e g a l a p o l i t i c a d e l s u o g o v e r n o d e g l i u l t i m i t r e a n n i ” , h a c o n c l u s o .