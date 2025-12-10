R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ T r u m p e P u t i n n o n s i s t a n n o m e t t e n d o d ’ a c c o r d o s u l l a f i n e d e l l a g u e r r a , c h e v o g l i a m o t u t t i , e p e r p r i m i g l i u c r a i n i , m a s u l l a f i n e d e l l ’ o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e b a s a t o s u l l e r e g o l e . È m a n c a t a u n ’ i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a ? N o i l a c h i e d i a m o d a a n n i . M a o g g i è l ’ E u r o p a c h e s t a p o n e n d o a i t a v o l i n e g o z i a l i l e r a g i o n i d e l l ’ a g g r e d i t o e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . E l ’ I t a l i a è l ì c h e d e v e s t a r e p e r u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a . M e l o n i p a s s a i l t e m p o a d i r e a u c r a i n i e d e u r o p e i d i n o n r o m p e r e c o n T r u m p . D o v r e b b e d i r e a T r u m p d i n o n a b b a n d o n a r e l ’ U c r a i n a e n o n r o m p e r e c o n l ’ E u r o p a . R e a g e n d o a i s u o i a t t a c c h i c o n d i g n i t à a d i f e s a d e l l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e ” . L o h a d e t t o i l r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e s t i d e l P d , P e p p e P r o v e n z a n o i n t e r v e n e n d o a T a g a d à s u L a 7 .