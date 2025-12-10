Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Trump e Putin non si stanno mettendo daccordo sulla fine della guerra, che vogliamo tutti, e per primi gli ucraini, ma sulla fine dellordine internazionale basato sulle regole. È mancata uniniziativa diplomatica? Noi la chiediamo da anni. Ma oggi è lEuropa che sta ponendo ai tavoli negoziali le ragioni dellaggredito e del diritto internazionale. E lItalia è lì che deve stare per una pace giusta e duratura. Meloni passa il tempo a dire a ucraini ed europei di non rompere con Trump. Dovrebbe dire a Trump di non abbandonare lUcraina e non rompere con lEuropa. Reagendo ai suoi attacchi con dignità a difesa dellinteresse nazionale. Lo ha detto il responsabile nazionale desti del Pd, Peppe Provenzano intervenendo a Tagadà su La7.