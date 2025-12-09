M o s c a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a è i n c o s t a n t e c o n t a t t o c o n i f u n z i o n a r i s t a t u n i t e n s i , i n a t t e s a d e l l e c o n c l u s i o n i d e l l e d i s c u s s i o n i s u l p i a n o d i p a c e d e g l i S t a t i U n i t i c o n l ' U c r a i n a . L o h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i i l ​ ​ p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v . A l l a d o m a n d a s e R u s s i a e S t a t i U n i t i s i f o s s e r o p a r l a t i d o p o l ' i n c o n t r o d e l l e a d e r r u s s o V l a d i m i r P u t i n c o n g l i i n v i a t i s t a t u n i t e n s i S t e v e W i t k o f f e J a r e d K u s h n e r , h a r i s p o s t o : " L a c o m u n i c a z i o n e è i n c o r s o , m a n o n è c o l l e g a t a a q u e s t e d i s c u s s i o n i . I c o l l o q u i o r a c o i n v o l g o n o g l i S t a t i U n i t i e K i e v . S i a m o i n a t t e s a d e l l ' e s i t o d i q u e s t e d i s c u s s i o n i " .