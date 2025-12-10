R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V e d o c h e a l c u n e a n i m e b e l l e s i m e r a v i g l i a n o d e l l e m i e d i c h i a r a z i o n i d i o g g i . M i s o n o l i m i t a t o a f o t o g r a f a r e c o n r a m m a r i c o q u e l l a c h e è l a d i s a s t r o s a s i t u a z i o n e a t t u a l e : h o s e m p r e a u s p i c a t o u n p r o t a g o n i s m o d e l l ' E u r o p a n e l p r o c e s s o d i p a c e e q u e s t o i n v e c e è c l a m o r o s a m e n t e m a n c a t o " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " L a C i n a s i e r a o f f e r t a d a s u b i t o d i m e d i a r e e d è s t a t a r i c a c c i a t a s p i n g e n d o l a a l l ’ a b b r a c c i o c o n l a R u s s i a e i l r e s t o d e l m o n d o . A b b i a m o c o n d a n n a t o e r i c o n d a n n a t o l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a m a è u n f a t t o c h e s t a n n o c o n s o l i d a n d o o g n i g i o r n o u n a v i t t o r i a m i l i t a r e s u l c a m p o . G l i S t a t i U n i t i h a n n o v i t a f a c i l e a g i o c a r e u n a p a r t i t a a p r o p r i o v a n t a g g i o , a p p r o f i t t a n d o d i u n a d e b o l e z z a e u r o p e a c h e h o s e m p r e r i m a r c a t o f o s s e u n d a n n o p e r t u t t i n o i . U n a d e b o l e z z a v e r g o g n o s a c h e l ’ E u r o p a d i m o s t r a i n o g n i d o s s i e r : d a l r i a r m o , a l l ’ a c q u i s t o d i g a s , a l l o s c o n t r o s u i d a z i , a l l e g e n u f l e s s i o n i s u l l a z e r o t a s s a z i o n e s u i g i g a n t i d e l w e b " . " O g g i l ’ u n i c o p r o c e s s o n e g o z i a l e i n c a m p o è q u e l l o p r o p o s t o d a l o r o , c h e p i a c c i a o n o . I f a r i s e i c h e h a n n o d a r i d i r e s e h a n n o s o l u z i o n i a l t e r n a t i v e s i f a c c i a n o a v a n t i e l a s m e t t a n o c o n l e c h i a c c h i e r e " , c o n c l u d e i l l e a d e r M 5 S .