R i m i n i , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S o n o o l t r e 1 3 m i l i o n i g l i i t a l i a n i c h e g i à o g g i u t i l i z z a n o a b i t u a l m e n t e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ( p a r i a l 2 8 % d e l l a p o p o l a z i o n e c h e n a v i g a s u I n t e r n e t , d a t i D i g i t a l A n a l y t i c s M y M e t r i x d i C o m s c o r e ) : u n a t e n d e n z a s e m p r e p i ù m a r c a t a a c u i a n c h e l e s t r u t t u r e a l b e r g h i e r e e d e x t r a l b e r g h i e r e s i s t a n n o a d a t t a n d o c o n l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i r o b o t , a s s i s t e n t i v i r t u a l i i n g r a d o d i p a r l a r e p i ù l i n g u e e d i g e s t i r e r i c h i e s t e 2 4 o r e s u 2 4 , e i n t e r a z i o n i c o n l ’ I a d i r e t t a m e n t e i n c a m e r a . N o v i t à e t r e n d c h e s a r a n n o a l c e n t r o d i I n O u t | T h e H o s p i t a l i t y C o m m u n i t y , l ’ e v e n t o l e a d e r i n I t a l i a p e r l ’ i n d u s t r i a d e l l ’ o s p i t a l i t à c h e s i s v o l g e r à i n c o n t e m p o r a n e a c o n T t g T r a v e l E x p e r i e n c e d a l l ’ 8 a l 1 0 o t t o b r e a l l a F i e r a d i R i m i n i , e n t r a m b i o r g a n i z z a t i d a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p . E s a r à d u n q u e u n ’ o c c a s i o n e i m p o r t a n t e p e r i n c o n t r a r s i a n c h e c o n l e p r i n c i p a l i i n n o v a z i o n i d e l m o n d o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a d u s o e c o n s u m o d e g l i o p e r a t o r i t u r i s t i c i . I n u m e r i , a n c h e n e l s e t t o r e t u r i s t i c o , s o n o i n c o s t a n t e c r e s c i t a . E l e s t r u t t u r e a l b e r g h i e r e n o n s o n o d a m e n o : p e r H o s p i t a l i t y N e t , s u 1 . 5 0 0 h o t e l i n t e r v i s t a t i i n E u r o p a ( I t a l i a c o m p r e s a ) , i l 4 1 % d i c h i a r a d i u t i l i z z a r e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m e n t r e i l 1 6 % l a i n t r o d u r r à a b r e v e . G l i u t i l i z z i p r i n c i p a l i v a n n o d a l l a g e n e r a z i o n e d i c o n t e n u t i ( 7 4 % ) a l l e a n a l i s i d e l l e r e c e n s i o n i ( 4 4 % ) f i n o a l p r i c i n g d i n a m i c o ( 4 2 % ) e l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e i c l i e n t i ( 3 8 % ) , m a è i n c r e s c i t a a n c h e l a r o b o t i c a ( 1 0 % ) . D a q u i l a n e c e s s i t à d i a g g i o r n a r s i , d i s c o p r i r e l e n o v i t à d e l s e t t o r e e d i t o c c a r e c o n m a n o c o m e s a r a n n o l e s t r u t t u r e a l b e r g h i e r e , m a a n c h e i c a m p i n g o l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s p i a g g i a g i à n e l p r o s s i m o f u t u r o . A n c h e q u e s t ’ a n n o I n O u t s i c o n f e r m e r à p e r t a n t o c o m e l ’ a p p u n t a m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r c h i p r o g e t t a e r i n n o v a g l i s p a z i d e l l ’ a c c o g l i e n z a . H o t e l , c a t e n e a l b e r g h i e r e , a r c h i t e t t i , d e s i g n e r , g e n e r a l c o n t r a c t o r , c a m p e g g i , s t a b i l i m e n t i b a l n e a r i e a z i e n d e d i c o s t r u z i o n e t r o v e r a n n o l e s o l u z i o n i p i ù a v a n z a t e p e r u n ’ o s p i t a l i t à c h e m e t t a a l c e n t r o b e n e s s e r e , t e c n o l o g i a , f u n z i o n a l i t à e s o s t e n i b i l i t à . T r e i f o c u s p r i n c i p a l i : o l t r e a l l a t e c n o l o g i a l e n o v i t à r i g u a r d e r a n n o a n c h e i l w e l l - b e i n g , c o n u n a p p r o c c i o o l i s t i c o c h e i n t e g r a w e l l n e s s , r i g e n e r a z i o n e f i s i c a e m e n t a l e , s p o r t e f o o d , c o m e e l e m e n t o e s s e n z i a l e d i u n a v a c a n z a a l l ’ i n s e g n a d e l b e n e s s e r e . C o s ì a l l ’ i n t e r n o d i P o o l w i d e , a r e a p e n s a t a p e r a c c o g l i e r e l e a z i e n d e d e l s e t t o r e w e l l n e s s , s i p o t r a n n o t r o v a r e l e m i g l i o r i n o v i t à p e r p i s c i n e , i d r o m a s s a g g i o , d o c c e p o l i f u n z i o n a l i , s a u n e e b a g n o t u r c o , s o l u z i o n i p e r s p a , i m p i a n t i , c o p e r t u r e , r i v e s t i m e n t i , a c c e s s o r i , a r r e d i e a t t r e z z a t u r e p e r l a m a n u t e n z i o n e . I n f i n e , l ’ a r e a s p o r t & f i t n e s s , s e m p r e p i ù p r e s e n t e n e l l ’ e s p e r i e n z a t u r i s t i c a m o d e r n a : a I n O u t i l f o c u s s a r à p r i n c i p a l m e n t e s u a t t r e z z a t u r e p r o f e s s i o n a l i i n d o o r e o u t d o o r e p r o p o s t e r i c r e a t i v e , t r a c a m p i p o l i f u n z i o n a l i e d a r e e p e r i n t r a t t e n i m e n t o a l l ’ a p e r t o . " I l b e n e s s e r e o g g i - h a r i b a d i t o G l o r i a A r m i r i , G r o u p E x h i b i t i o n M a n a g e r d i T t g T r a v e l E x p e r i e n c e e I n O u t | T h e H o s p i t a l i t y C o m m u n i t y - n o n è p i ù c o n f i n a t o a l l e s o l e a r e e s p a , m a d i v e n t a u n ’ e s p e r i e n z a d i f f u s a c h e a t t r a v e r s a o g n i a m b i e n t e d e l l ’ o s p i t a l i t à , d a g l i s p a z i o u t d o o r a l l e c a m e r e c o n n e s s e , f i n o a l l e t e c n o l o g i e c h e s e m p l i f i c a n o l a v i t a d e g l i o s p i t i . A I n O u t m o s t r i a m o c o m e s p o r t , w e l l n e s s e i n t r a t t e n i m e n t o p o s s a n o t r a s f o r m a r s i i n u n v a l o r e c o n c r e t o p e r l e s t r u t t u r e r i c e t t i v e , r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s e m p r e p i ù a t t e n t a a l l a q u a l i t à e a l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l ’ e s p e r i e n z a d i s o g g i o r n o " . U n ’ o f f e r t a c o m p l e t a c h e s a r à a r r i c c h i t a d a u n p a l i n s e s t o c o n v e g n i s t i c o d o v e s i a n a l i z z e r à l ’ i m p a t t o d e l l ’ I A n e l s e t t o r e r i c e t t i v o , o l t r e a l l ’ i m p o r t a n z a d e l l e a r e e b e n e s s e r e , g r a z i e a l l ’ i n t e r v e n t o d i n u m e r o s i e s p e r t i d i c a r a t u r a n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . P e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o , i n o l t r e , I n O u t p r o m u o v e r à g l i A d i I n O u t H o s p i t a l i t y D e s i g n A w a r d , l a c o m p e t i z i o n e r e a l i z z a t a i n s i e m e a d A d i ( A s s o c i a z i o n e p e r i l D i s e g n o I n d u s t r i a l e ) p e r p r e m i a r e l e m i g l i o r i i n n o v a z i o n i n e l m o n d o d e l l ’ o s p i t a l i t à . I l c o n c o r s o è r i s e r v a t o e s c l u s i v a m e n t e a g l i e s p o s i t o r i c o n p r o d o t t i c o m m e r c i a l i z z a t i o d a u n ’ a z i e n d a d e l P a e s e o p p u r e r e a l i z z a t i d a u n d e s i g n e r ( o u n t e a m ) i t a l i a n o ; i l v i n c i t o r e p o t r à p a r t e c i p a r e c o s ì a l l ’ A d i D e s i g n I n d e x 2 0 2 6 , o v v e r o l a p r e s e l e z i o n e d e l p r o s s i m o ‘ C o m p a s s o d ’ O r o ’ , l ’ a m b i t i s s i m o c o n c o r s o c o n s i d e r a t o i l ‘ N o b e l ’ d e l d e s i g n . I n f i n e , n e l l o s p a z i o d i I n O u t i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a l l ’ o u t d o o r e a l l ’ e v o l u z i o n e d e g l i a m b i e n t i e s t e r n i n e l l ’ a c c o g l i e n z a c o n t e m p o r a n e a , t o r n e r a n n o p e r l a t e r z a e d i z i o n e i V i s i o n L a b : u n a s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a a r t i c o l a t a i n q u a t t r o a m b i e n t a z i o n i t e m a t i c h e i s p i r a t e a c i t t à , m a r e , m o n t a g n a e c a m p a g n a .