R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A c a l a b r u t i n i b , i n p r i m a l i n e a , p u ò c a m b i a r e l o s t a n d a r d d i c u r a d e i t u m o r i d e l s i s t e m a l i n f a t i c o . L a t e r a p i a m i r a t a , i n i b i t o r e d i B t k d i s e c o n d a g e n e r a z i o n e , h a e v i d e n z i a t o i m p o r t a n t i r i s u l t a t i i n p a r t i c o l a r e n e l l a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a e n e l l i n f o m a m a n t e l l a r e , i n t r e s t u d i p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à a m e r i c a n a d i e m a t o l o g i a ( A m e r i c a n S o c i e t y o f H e m a t o l o g y , A S H ) , i n c o r s o a O r l a n d o ( F l o r i d a ) f i n o a d o g g i , 9 d i c e m b r e . L o s t u d i o ' A m p l i f y ' - i n f o r m a u n a n o t a - h a d i m o s t r a t o c h e 9 p a z i e n t i s u 1 0 c o n l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a t r a t t a t i i n p r i m a l i n e a c o n a c a l a b r u t i n i b i n c o m b i n a z i o n e c o n v e n e t o c l a x , u n n u o v o r e g i m e c o m p l e t a m e n t e o r a l e a d u r a t a f i s s a , s o n o l i b e r i d a l t r a t t a m e n t o a 3 a n n i . N e l l o s t u d i o ' E c h o ' , a c a l a b r u t i n i b i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a ( b e n d a m u s t i n a e r i t u x i m a b ) , n e l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n l i n f o m a m a n t e l l a r e , h a d i m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e d e l 2 4 % d e l r i s c h i o d i i n i z i a r e u n a t e r a p i a d i t e r z a l i n e a o d i d e c e s s o e d è s t a t a r i d o t t a d e l 4 0 % l a p r o b a b i l i t à d i p r o g r e s s i o n e p r e c o c e d e l l a m a l a t t i a . E , n e l l o s t u d i o T r A V e R s e , s i a p r o n o p r o s p e t t i v e i m p o r t a n t i i n p r i m a l i n e a p e r l a c u r a d e l l i n f o m a m a n t e l l a r e s e n z a c h e m i o t e r a p i a . G r a z i e a l l a t r i p l e t t a c o s t i t u i t a d a a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x e r i t u x i m a b , i l t a s s o d i r i s p o s t a g l o b a l e h a r a g g i u n t o i l 9 5 % . L a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a è l a f o r m a p i ù c o m u n e d i l e u c e m i a n e g l i a d u l t i . I n I t a l i a , s o n o s t i m a t i c i r c a 2 . 7 5 0 n u o v i c a s i o g n i a n n o . " È u n a n e o p l a s i a e m a t o l o g i c a c a r a t t e r i z z a t a d a l l ’ a c c u m u l o a n o m a l o d i u n p a r t i c o l a r e t i p o d i g l o b u l i b i a n c h i , i l i n f o c i t i B , n e l s a n g u e p e r i f e r i c o , n e l m i d o l l o o s s e o e n e g l i o r g a n i l i n f a t i c i , l i n f o n o d i e m i l z a – s p i e g a A n t o n i o C u n e o , d i r e t t o r e d e l l ’ U n i t à o p e r a t i v a d i E m a t o l o g i a d e l l ’ A z i e n d a o s p e d a l i e r o u n i v e r s i t a r i a d i F e r r a r a - . L a c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a , u n t e m p o , r a p p r e s e n t a v a l o s t a n d a r d d i c u r a i n p r i m a l i n e a , m a o g g i è s u p e r a t a d a l l e t e r a p i e m i r a t e , c o s t i t u i t e d a g l i i n i b i t o r i d i B t k e d i B c l - 2 , u t i l i z z a t i a s s i e m e o i n a s s o c i a z i o n e c o n u n t e r z o f a r m a c o , u n p o t e n t e a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e . O g g i , p e r t a n t o , l a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a è s e m p r e p i ù c u r a b i l e , a n c h e s e t e n d e s p e s s o a r i p r e s e n t a r s i a d i s t a n z a d i t e m p o " . L o s t u d i o ' A m p l i f y ' - d e t t a g l i a l a n o t a - h a p a r a g o n a t o 3 s c h e m i d i t e r a p i a i n p r i m a l i n e a , t u t t i a d u r a t a f i s s a : l a d o p p i e t t a a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x , l a t r i p l e t t a a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x e o b i n u t u z u m a b , e n t r a m b e c o n d u r a t a d e l t r a t t a m e n t o d i 1 4 c i c l i , e l a m i g l i o r e c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a p e r 6 m e s i . 2 N e l l o s t u d i o A m p l i f y – c o n t i n u a C u n e o – l ’ 8 8 , 5 % d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n a c a l a b r u t i n i b , i n i b i t o r e d i B t k d i n u o v a g e n e r a z i o n e , p i ù v e n e t o c l a x , c h e è u n i n i b i t o r e d i B c l - 2 , e r a l i b e r o d a l t r a t t a m e n t o a 3 a n n i . F i n o a p o c o t e m p o f a v e n i v a n o u t i l i z z a t e t e r a p i e c o n t i n u a t i v e , c i o è a s s u n t e f i n o a q u a n d o f u n z i o n a v a n o o i l p a z i e n t e l e t o l l e r a v a . I d a t i a g g i o r n a t i d e l l o s t u d i o A m p l i f y d i m o s t r a n o c h e , g r a z i e a d a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x , c h e a g i s c o n o i n m a n i e r a s i n e r g i c a , 9 p a z i e n t i s u 1 0 , a t r e a n n i , n o n r i c h i e d o n o t r a t t a m e n t i . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e l a n e o p l a s i a n o n è p i ù p r e s e n t e f u n z i o n a l m e n t e , p e r c h é q u e s t i p a z i e n t i n o n m o s t r a n o p i ù s e g n i d i m a l a t t i a . A l t r o a s p e t t o c e n t r a l e è l ’ a l t o l i v e l l o d i t o l l e r a b i l i t à d e l r e g i m e a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x , s u p e r i o r e a l l e a l t r e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e d i s p o n i b i l i . A n c h e d u r a n t e i c i r c a 1 4 c i c l i d i t e r a p i a , g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , a d e s e m p i o d i t i p o c a r d i o l o g i c o , s o n o s t a t i p o c h i e d i l i e v e e n t i t à e f a c i l m e n t e g e s t i b i l i . D a t i d a e v i d e n z i a r e , s o p r a t t u t t o s e s i c o n s i d e r a c h e c i r c a i l 2 5 % d e i p a z i e n t i c o i n v o l t i n e l l o s t u d i o A m p l i f y a v e v a p i ù d i 6 5 a n n i " . L o s c o r s o a n n o , s e m p r e a l C o n g r e s s o A s h , e r a n o s t a t i p r e s e n t i i r i s u l t a t i d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e a 3 6 m e s i , p a r i a l 7 6 , 5 % p e r a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x , a l l ’ 8 3 , 1 % c o n l ’ a g g i u n t a d i o b i n u t u z u m a b , r i s p e t t o a l 6 6 , 5 % p e r l a c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a . " L o s t u d i o A m p l i f y – s o t t o l i n e a C u n e o - h a d i m o s t r a t o c h e , c o n l a c o m b i n a z i o n e a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x , è p o s s i b i l e o t t e n e r e u n c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a m o l t o p i ù p r o l u n g a t o r i s p e t t o a l l a m i g l i o r e i m m u n o c h e m i o t e r a p i a . N o n s o l o . A u m e n t a a n c h e l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e , c h e i n c l u d e q u a l u n q u e c a u s a d i m o r t e . E o g g i è d i s p o n i b i l e a n c h e i l d a t o s u l t e m p o l i b e r o d a u l t e r i o r i t r a t t a m e n t i . Q u e s t i r i s u l t a t i s e g n a n o l a f i n e d e f i n i t i v a d e l l ’ e r a d e l l ’ i m m u n o c h e m i o t e r a p i a n e l l a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a . L e p r o s p e t t i v e o f f e r t e d a l l a n u o v a c o m b i n a z i o n e o r a l e a d u r a t a f i s s a s o n o m o l t o i m p o r t a n t i a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a p s i c o l o g i c o , p e r c h é i l p a z i e n t e , p u r v i v e n d o c o n u n a m a l a t t i a c r o n i c a , è c o n s a p e v o l e d e l t e r m i n e d e l t r a t t a m e n t o – e v i d e n z i a C u n e o - . I n o l t r e , i l r e g i m e a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x è c o m p l e t a m e n t e o r a l e , c o n u l t e r i o r i v a n t a g g i p e r l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , c h e p o s s o n o r i d u r r e g l i a c c e s s i i n o s p e d a l e , a s s u m e n d o l a t e r a p i a a c a s a . A n a l i s i f a r m a c o e c o n o m i c h e h a n n o d i m o s t r a t o c h e l e t e r a p i e a d u r a t a f i s s a , n e l m e d i o p e r i o d o , s o n o p i ù v a n t a g g i o s e n e l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a r i s p e t t o a l l a c h e m i o i m m u n o t e r a p i a " . " V a n n o e v i d e n z i a t i a n c h e i r i s u l t a t i o t t e n u t i c o n l a t r i p l e t t a a c a l a b r u t i n i b p i ù v e n e t o c l a x e o b i n u t u z u m a b , a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e a n t i C D 2 0 – c o n t i n u a C u n e o - . C i s o n o p r o s p e t t i v e p e r l ’ u t i l i z z o d i q u e s t a o p z i o n e t e r a p e u t i c a s o p r a t t u t t o i n p a z i e n t i p i ù g i o v a n i , c o n m a l a t t i a a d a l t o r i s c h i o , i n c u i s o n o s t a t e o t t e n u t e r e m i s s i o n i p r o f o n d e . L a t e r a p i a a d u r a t a d e f i n i t a a 3 f a r m a c i , i n f a t t i , i n 8 p a z i e n t i s u 1 0 d e t e r m i n a r i s p o s t e p r o f o n d e , c o n m e n o d i u n a c e l l u l a s u 1 0 m i l a r e s i d u a " . A l C o n g r e s s o A s h s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a n c h e i r i s u l t a t i a g g i o r n a t i d e l l o s t u d i o ' E c h o ' s u a c a l a b r u t i n i b i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a ( b e n d a m u s t i n a e r i t u x i m a b ) n e l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d i p a z i e n t i o v e r 6 5 c o n l i n f o m a m a n t e l l a r e . Q u e s t a n e o p l a s i a r a p p r e s e n t a i l 6 % d e i l i n f o m i n o n H o d g k i n e s i s t i m a n o i n I t a l i a , o g n i a n n o , c i r c a 8 0 0 n u o v i c a s i . " I l l i n f o m a m a n t e l l a r e è u n t i p o d i l i n f o m a n o n H o d g k i n B l i n f o c i t a r i o , c h e c o l p i s c e s o p r a t t u t t o p e r s o n e a n z i a n e - a f f e r m a E n r i c o D e r e n z i n i , d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e d i O n c o e m a t o l o g i a a l l ’ I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a d i M i l a n o e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i E m a t o l o g i a a l l a S t a t a l e d i M i l a n o - . Q u e s t o t u m o r e d e l s a n g u e p u ò d e t e r m i n a r e u n a u m e n t o d e l v o l u m e d e l l e l i n f o g h i a n d o l e e i n t e r e s s a r e o r g a n i a l i v e l l o g a s t r o e n t e r i c o e s o p r a t t u t t o i l m i d o l l o o s s e o , t a l v o l t a c o n c o m p a r s a d i s i n d r o m e l e u c e m i c a . L o s t u d i o E c h o h a r i g u a r d a t o p a z i e n t i a n z i a n i d i e t à s u p e r i o r e a 6 5 a n n i o n o n c a n d i d a b i l i a c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a i n t e n s i f i c a t a " . A l c o n g r e s s o A s h - r i f e r i s c e l a n o t a - s o n o p r e s e n t a t i i d a t i a g g i o r n a t i d e l l o s t u d i o , c o n u n f o l l o w u p d i 5 0 m e s i . " L a c o m b i n a z i o n e d i a c a l a b r u t i n i b c o n l a c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a a b a s e d i b e n d a m u s t i n a e r i t u x i m a b , a t t u a l e s t a n d a r d d i c u r a n e i p a z i e n t i c o n l i n f o m a a c e l l u l e m a n t e l l a r i n o n p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t i , h a d e t e r m i n a t o v a n t a g g i i n t e r m i n i d i t e m p o a l l a p r o g r e s s i o n e , t a s s i d i r i s p o s t a e t e n d e n z a a l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e – c o n t i n u a D e r e n z i n i - . Q u e s t i p a s s i a v a n t i s o n o s t a t i o t t e n u t i n o n o s t a n t e l o s t u d i o p r e v e d e s s e l a p o s s i b i l i t à d i ' c r o s s o v e r ' , p e r c h é i p a z i e n t i c h e p r e s e n t a v a n o p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a n e l b r a c c i o c o n l a t e r a p i a s t a n d a r d p o t e v a n o p a s s a r e a l t r a t t a m e n t o c o n a c a l a b r u t i n i b . I l 7 0 % d e i p a z i e n t i d e l b r a c c i o d i c o n t r o l l o h a i n f a t t i r i c e v u t o a c a l a b r u t i n i b a l l a p r o g r e s s i o n e o r e c i d i v a d o p o l a p r i m a l i n e a " . " L o s t u d i o - s p i e g a D e r e n z i n i - h a d i m o s t r a t o c h e , n e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n l a c o m b i n a z i o n e a b a s e d i a c a l a b r u t i n i b g i à i n p r i m a l i n e a , è s t a t o r i d o t t o d e l 2 4 % i l r i s c h i o d i i n i z i a r e u n a t e r a p i a d i t e r z a l i n e a . A l f o l l o w u p a 5 0 m e s i , è s t a t o u l t e r i o r m e n t e m i g l i o r a t o i l v a n t a g g i o d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e g i à o s s e r v a t o n e l l ’ a n a l i s i i n i z i a l e d e l l o s t u d i o , c o n u n a m e d i a n a p a r i a 7 2 , 5 m e s i p e r a c a l a b r u t i n i b p i ù c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a r i s p e t t o a 4 7 , 8 m e s i p e r l ’ a t t u a l e s t a n d a r d d i c u r a . È s t a t o m a n t e n u t o a n c h e l ’ e l e v a t o p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à d e l l a c o m b i n a z i o n e . L o s t u d i o E c h o , i n o l t r e , h a a n a l i z z a t o i l P O D 2 4 , c i o è l a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a e n t r o 2 4 m e s i d a l l ’ i n i z i o d e l t r a t t a m e n t o , c h e è c o n s i d e r a t a u n f a t t o r e p r o g n o s t i c o n e g a t i v o . C o n a c a l a b r u t i n i b p i ù c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a è s t a t a r i d o t t a d e l 4 0 % l a p r o b a b i l i t à d i p r o g r e s s i o n e p r e c o c e . Q u e s t i d a t i i n d i c a n o c h e è p o s s i b i l e c a m b i a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l i n f o m a m a n t e l l a r e " . A l C o n g r e s s o A s h s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a n c h e i r i s u l t a t i p r e l i m i n a r i d i T r A V e R s e , s t u d i o m u l t i c e n t r i c o d i f a s e 2 c h e h a c o i n v o l t o 1 0 8 p a z i e n t i . " Q u e s t o t r i a l m o s t r a l e p r o s p e t t i v e f u t u r e d e l l a c u r a d i p r i m a l i n e a d e l l i n f o m a m a n t e l l a r e , c h e p u ò e s s e r e l i b e r a d a c h e m i o t e r a p i a – a f f e r m a i l D e r e n z i n i - . L ’ e n d p o i n t p r i m a r i o e r a i l t a s s o d i r e m i s s i o n i c o m p l e t e M r d n e g a t i v e , c h e i n d i c a a s s e n z a d i m a l a t t i a s i a d a l p u n t o d i v i s t a r a d i o l o g i c o c h e m o l e c o l a r e , a l t e r m i n e d e l l ’ i n d u z i o n e c o s t i t u i t a d a 1 3 c i c l i d i t r a t t a m e n t o . G r a z i e a l l a t r i p l i c e t e r a p i a , c o n a c a l a b r u t i n i b , v e n e t o c l a x e r i t u x i m a b , è s t a t o o t t e n u t o u n t a s s o d i r i s p o s t a g l o b a l e d e l 9 5 % , c o n p i ù d e l l a m e t à d e i p a z i e n t i i n r e m i s s i o n e c o m p l e t a . M o l t i p a z i e n t i s i t r o v a n o a n c o r a i n f a s i p r e c o c i d i t e r a p i a , p e r c u i c i a s p e t t i a m o c h e i l t a s s o d i r e m i s s i o n e c o m p l e t a a u m e n t i n e l l e a n a l i s i s u c c e s s i v e . D a s e g n a l a r e c h e t u t t i e 1 2 i p a z i e n t i c h e s i n q u i h a n n o c o m p l e t a t o i l t r a t t a m e n t o d i i n d u z i o n e h a n n o o t t e n u t o u n a r e m i s s i o n e c o m p l e t a M r d n e g a t i v a . U n a l t r o a s p e t t o i m p o r t a n t e è c h e a n c h e l a s o t t o p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i c o n m u t a z i o n e d e l g e n e T P 5 3 , c h e c o r r e l a c o n u n a p r o g n o s i s f a v o r e v o l e , p r e s e n t a v a n t a g g i s i g n i f i c a t i v i . A n c h e l a t o l l e r a b i l i t à d e l l a t r i p l e t t a ' c h e m i o - f r e e ' è s t a t a e l e v a t a " . U n r u o l o s e m p r e p i ù d e c i s i v o n e l l a c u r a d e l l e p a t o l o g i e e m a t o l o g i c h e è r i s e r v a t o a g l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i b i s p e c i f i c i , c h e s o n o i n g r a d o d i c o l p i r e l e c e l l u l e t u m o r a l i c o n e s t r e m a p r e c i s i o n e . I n p a r t i c o l a r e - c o n c l u d e l a n o t a - s u r o v a t a m i g è u n a n t i c o r p o b i s p e c i f i c o a n t i - C D 3 e a n t i - C D 1 9 , i n s v i l u p p o n e i l i n f o m i a g g r e s s i v i e i n d o l e n t i . I n d u e s t u d i d i f a s e 1 p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o A s h , s o n o s t a t i d i m o s t r a t i t a s s i e l e v a t i d i r i s p o s t e c o m p l e t e i n p a z i e n t i c o n l i n f o m a d i f f u s o a g r a n d i c e l l u l e B e l i n f o m a f o l l i c o l a r e , r e c i d i v a t i o r e f r a t t a r i e p e s a n t e m e n t e p r e t r a t t a t i , a n c h e c o n l a t e r a p i a c e l l u l a r e C a r - T e c o n a n t i c o r p i b i s p e c i f i c i .