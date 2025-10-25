R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - T e r r e m o t o o g g i s a b a t o 2 5 o t t o b r e i n p r o v i n c i a d i A v e l l i n o . S e c o n d o l a s t i m a p r o v v i s o r i a d e l l ' I n g v l a s c o s s a p i ù f o r t e , r e g i s t r a t a a l l e 2 1 . 4 9 i n I r p i n i a , a v r e b b e r a g g i u n t o 4 d i m a g n i t u d o . U n ' a l t r a s c o s s a d i 2 . 4 , s e m p r e c o n e p i c e n t r o a u n c h i l o m e t r o d a M o n t e f r e d a n e , è s t a t a r e g i s t r a t a d a l l ' I n g v a l l e 2 2 : 0 8 a u n a p r o f o n d i t à d i 1 1 k m . L a s c o s s a p i ù f o r t e è s t a t a a v v e r t i t a i n t u t t e l e p r o v i n c e d e l l a C a m p a n i a , i n p a r t i c o l a r e n e l S a l e r n i t a n o e i n d i v e r s i q u a r t i e r i d i N a p o l i , e s i è v e r i f i c a t a a 1 k m d a M o n t e f r e d a n e , a u n a p r o f o n d i t à d i 1 4 . 1 k m . L a g e n t e s ì è r i v e r s a t a i n s t r a d a i n d i v e r s e c i t t a d i n e d e l l ' I r p i n i a . L a S a l a s i t u a z i o n e I t a l i a d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e s i è m e s s a i n c o n t a t t o c o n l e s t r u t t u r e l o c a l i d e l S e r v i z i o n a z i o n a l e d e l l a p r o t e z i o n e c i v i l e . D a l l e p r i m e v e r i f i c h e e f f e t t u a t e , i n s e g u i t o a l l ’ e v e n t o n o n r i s u l t e r e b b e r o d a n n i a p e r s o n e o c o s e . " N o n s o n o p e r v e n u t e a l m o m e n t o a l l a s a l a o p e r a t i v a d e i v i g i l i d e l f u o c o r i c h i e s t e d i s o c c o r s o o s e g n a l a z i o n i d i d a n n i " , s c r i v o n o s u X i v i g i l i d e l f u o c o . " E ' s t a t a u n a s c o s s a f o r t i s s i m a . S i a m o s c e s i t u t t i i n s t r a d a e s i a m o p r e o c c u p a t i s s i m i " . A d i r l o a l l ' A d n k r o n o s C i r o A q u i n o , s i n d a c o d i M o n t e f r e d a n e . " Q u e s t a m a t t i n a c ' e r a s t a t a u n ' a l t r a s c o s s a - r a c c o n t a i l s i n d a c o - o r a h o c o n v o c a t o i t e c n i c i i n C o m u n e e i n t a n t o s t o f a c e n d o u n s o p r a l l u o g o i n u n a f r a z i o n e p o p o l o s a p e r c a p i r e c o m e è l a s i t u a z i o n e . L u n e d ì l e s c u o l e r i m a r r a n n o c h i u s e " . " S i a m o q u i a l c o m u n e e a l m o m e n t o n o n s i r e g i s t r a n o d a n n i a c o s e o p e r s o n e . I l c e n t r o o p e r a t i v o c o m u n a l e è c o n v o c a t o . M a s s i m a a l l e r t a , o v v i a m e n t e l a p o p o l a z i o n e è s p a v e n t a t a e s i è r i v e r s a t a i n s t r a d a . A t t e n d i a m o d i c o m p r e n d e r e i l d a f a r s i p e r l e p r o s s i m e o r e " , h a a f f e r m a t o p o i i n u n v i d e o m e s s a g g i o s u F a c e b o o k . “ S i a m o i n u n a s o g l i a d i a t t e n z i o n e m o l t o e l e v a t a p e r c h é è u n ’ a r e a m o l t o s e n s i b i l e ” . A d i r l o a l l ’ A d n k r o n o s è M a u r i z i o P i g n o n e , s i s m o l o g o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e t e r r e m o t i d e l l ’ I n g v , p r e s e n t e s u l p o s t o q u a n d o l a s c o s s a d i m a g n i t u d o 4 h a c o l p i t o l a z o n a a n o r d d e l l a c i t t à d i A v e l l i n o . “ E ' l a s c o s s a p i ù f o r t e r e g i s t r a t a f i n o r a i n q u e s t a z o n a . D a i e r i a b b i a m o a v u t o c i r c a o t t o t e r r e m o t i , i n i z i a t i c o n q u e l l o d i m a g n i t u d o 3 , 6 ” , h a a g g i u n t o i l s i s m o l o g o , r i c o r d a n d o c h e l ’ a r e a i n t e r e s s a t a d a l l a s e q u e n z a “ è u n a z o n a c h e c o n s i d e r i a m o a d a l t a p e r i c o l o s i t à s i s m i c a ” . P i g n o n e h a p r e c i s a t o i n o l t r e c h e “ q u e l l a d i q u e s t i g i o r n i n o n è l a s t e s s a a r e a e s t r u t t u r a c h e h a g e n e r a t o i t e r r e m o t i d e l l ’ I r p i n i a , s i a m o a c i r c a 3 0 k m p i ù a n o r d d e l l ’ e p i c e n t r o d e l 1 9 8 0 ” .