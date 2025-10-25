R o m a , 2 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o a l l e s t i t o d u e p u n t i d i a c c o g l i e n z a p e r l a p o p o l a z i o n e . M o l t i h a n n o p a u r a e n o n v o g l i o n o r i e n t r a r e a c a s a ” . A d i r l o a l l ' A d n k r o n o s C i r o A q u i n o , s i n d a c o d i M o n t e f r e d a n e , i l c o m u n e d e l l a p r o v i n c i a d i A v e l l i n o e p i c e n t r o d e l t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 4 a v v e n u t o s t a s e r a p o c o p r i m a d e l l e 2 2 . E n t r a m b i i p u n t i d i a c c o g l i e n z a s o n o s t a t i a t t i v a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a P r o t e z i o n e C i v i l e R e g i o n a l e e c o n l a M i s e r i c o r d i a . “ D a u n a p r i m a i s p e z i o n e c o n l e t o r c e è s t a t a r i s c o n t r a t a l a c a d u t a d i c a l c i n a c c i d a a l c u n i e d i f i c i d e l c e n t r o s t o r i c o e s i v e d o n o c r e p e . H o d i r a m a t o - s p i e g a i l s i n d a c o - l ’ o r d i n a n z a p e r l a c h i u s u r a d e l l e s c u o l e n e l l a g i o r n a t a d i l u n e d ì , p e r p o t e r e s e g u i r e l e v e r i f i c h e s u g l i e d i f i c i ” .