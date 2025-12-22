R o m a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l c o n t a t o r e d e l l a s o l i d a r i e t à s e g n a 9 m i l i o n i d i e u r o , i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l l o s c o r s o a n n o : è l a r a c c o l t a t o t a l e 2 0 2 5 d i B n l B n p P a r i b a s p e r l a F o n d a z i o n e T e l e t h o n , a s o s t e g n o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a p e r l a c u r a d e l l e m a l a t t i e g e n e t i c h e r a r e . L ’ a n n u n c i o è s t a t o d a t o i n d i r e t t a s u R a i 1 d a p a r t e d e l l a p r e s i d e n t e d i B n l e d i F i n d o m e s t i c B a n c a , C l a u d i a C a t t a n i , e d i L u c a d i M o n t e z e m o l o , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e T e l e t h o n . " I n 3 4 a n n i d i c a m m i n o c o m u n e t r a l a B a n c a e T e l e t h o n - h a d i c h i a r a t o l a P r e s i d e n t e C a t t a n i - a b b i a m o s u p e r a t o i 3 5 0 m i l i o n i d i e u r o ; u n r i s u l t a t o p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o c h e r a p p r e s e n t a u n i m p e g n o c o s t a n t e r e a l i z z a t o i n s i e m e c o n i c l i e n t i - i n d i v i d u i , f a m i g l i e e i m p r e s e - c o n l e c o l l e g h e e i c o l l e g h i d e l l a B a n c a e d e l l e S o c i e t à d i B n p P a r i b a s i n I t a l i a e c o n l a g r a n d e c o m u n i t à d i p e r s o n e v i c i n e a B n l e a T e l e t h o n . C r e d i a m o n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a c h e g e n e r a s a p e r e c o n d i v i s o e p e r m e t t e l a c o s t r u z i o n e d i u n f u t u r o i n c u i l a c u r a d i v e n t a v i t a " , h a c o n c l u s o C a t t a n i . L a z i o , L o m b a r d i a , C a m p a n i a , P u g l i a , e d a n c o r a S i c i l i a , T o s c a n a , E m i l i a - R o m a g n a , V e n e t o : s o n o q u e s t e s o l o a l c u n e d e l l e r e g i o n i c h e s i s o n o d i s t i n t e q u e s t ’ a n n o n e l l e d o n a z i o n i , m a i l c o n t r i b u t o è s t a t o t r a s v e r s a l e e f o r t e d a t u t t a l ’ I t a l i a . L a p a r t n e r s h i p t r a B n l B n p P a r i b a s e F o n d a z i o n e T e l e t h o n , u n a d e l l e m a g g i o r i i n i z i a t i v e d i r a c c o l t a f o n d i i n E u r o p a , h a c o n t r i b u i t o a f i n a n z i a r e 3 . 1 1 8 p r o g e t t i c o n 1 . 9 1 6 r i c e r c a t o r i c o i n v o l t i . N e l c o r s o d e g l i a n n i , r i c o r d a u n a n o t a d e l g r u p p o b a n c a r i o , q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e h a s o s t e n u t o u n p e r c o r s o d i r i c e r c a c o n r i s u l t a t i d i r i l e v a n z a i n t e r n a z i o n a l e . F o n d a z i o n e T e l e t h o n h a r e s o d i s p o n i b i l e l a p r i m a t e r a p i a g e n i c a a l m o n d o c o n c e l l u l e s t a m i n a l i p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' A d a - S c i d e , n e l 2 0 2 5 , h a r a g g i u n t o u n u l t e r i o r e t r a g u a r d o s t r a o r d i n a r i o c o n l a t e r a p i a g e n i c a p e r l a s i n d r o m e d i W i s k o t t - A l d r i c h ( W a s ) , s v i l u p p a t a p r e s s o l ’ I s t i t u t o S a n R a f f a e l e T e l e t h o n d i M i l a n o , c h e h a o t t e n u t o i l p a r e r e p o s i t i v o d e l l ’ E m a e l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a F d a p e r l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e n e g l i S t a t i U n i t i . T e l e t h o n r a p p r e s e n t a p e r l a B a n c a a n c h e i l p i ù i m p o r t a n t e p r o g e t t o d i v o l o n t a r i a t o a z i e n d a l e p e r u n t o t a l e d i c i r c a 5 0 m i l a o r e l ’ a n n o d e d i c a t e . U n g r a n d e c o n t r i b u t o a s o s t e g n o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a è a r r i v a t o , s p i e g a i n o l t r e l a n o t a , d a g l i e v e n t i d i s o l i d a r i e t à c h e s i s o n o s v o l t i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e n e l l e a g e n z i e d e l l a b a n c a , a p e r t e s t r a o r d i n a r i a m e n t e c o n u n a f o r t e a f f l u e n z a d i p e r s o n e . T r a l e i n i z i a t i v e p i ù c o n s o l i d a t e n e l t e m p o , t r a l ’ a l t r o , l a s e r a t a d i s p e t t a c o l o c h e d a 1 1 a n n i l a b a n c a o r g a n i z z a c o n i l T e a t r o P e t r u z z e l l i d i B a r i p e r l a r a c c o l t a f o n d i ( c i r c a 9 8 0 m i l a e u r o i n t o t a l e , c o n o l t r e 1 1 . 5 0 0 s p e t t a t o r i ) e l a 2 7 e s i m a e d i z i o n e d e l l a S t a f f e t t a d i U d i n e , s o s t e n u t a d a B n l B n p P a r i b a s , c h e h a t o t a l i z z a t o f i n o r a o l t r e 3 , 5 m i l i o n i d i e u r o .