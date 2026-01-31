R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a T a r i , a c r o n i m o d i T a s s a r i f i u t i , r a p p r e s e n t a i l t r i b u t o l o c a l e d e s t i n a t o a l l a c o p e r t u r a d e i c o s t i d e l s e r v i z i o d i g e s t i o n e d e i r i f i u t i u r b a n i . T a l e t a s s a è r i s c o s s a d a i C o m u n i e v i e n e p a g a t a d a i p r o p r i e t a r i o d e t e n t o r i d i i m m o b i l i i n g r a d o d i p r o d u r r e r i f i u t i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l ’ u s o e f f e t t i v o d e g l i s t e s s i . M a q u a n d o s i p r e s c r i v e l a T a r i ? L a T a r i , c o m e t u t t i i t r i b u t i l o c a l i , è s o g g e t t a a p r e s c r i z i o n e – c o s ì c o m e a l t r e t a s s e , t r a c u i l ’ I m u . L a n o r m a t i v a v i g e n t e s t a b i l i s c e c h e l a T a r i s i p r e s c r i v e i n u n t e r m i n e d i 5 a n n i . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e , t r a s c o r s i 5 a n n i d a l m o m e n t o i n c u i i l p a g a m e n t o d o v e v a e s s e r e e f f e t t u a t o , i l C o m u n e n o n p u ò p i ù r i c h i e d e r e i l p a g a m e n t o d e l l a t a s s a . L a p r e s c r i z i o n e d e l l a T a r i i n i z i a a d e c o r r e r e d a l 1 ° g e n n a i o d e l l ’ a n n o s u c c e s s i v o a q u e l l o i n c u i l a t a s s a a v r e b b e d o v u t o e s s e r e p a g a t a , a f f e r m a A g n e s e G i a r d i n i d i I m m o b i l i a r e . i t . A d e s e m p i o , l a T a r i r e l a t i v a a l l ’ a n n o 2 0 1 8 i n i z i a a p r e s c r i v e r s i d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 1 9 e v a i n p r e s c r i z i o n e i l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 4 ( m a , a c a u s a d e l l a s o s p e n s i o n e d e i t e r m i n i p e r 8 5 g i o r n i a c a u s a d e l C o v i d , d a l 9 m a r z o a l 3 1 m a g g i o 2 0 2 0 , q u e s t o t e r m i n e è s t a t o p r o r o g a t o a l 2 6 m a r z o 2 0 2 4 ) . L a p r e s c r i z i o n e p u ò e s s e r e i n t e r r o t t a d a u n a t t o f o r m a l e d i r i c h i e s t a d i p a g a m e n t o , c o m e u n a c a r t e l l a e s a t t o r i a l e . Q u a n d o c i ò a c c a d e , i l t e r m i n e d i p r e s c r i z i o n e s i a z z e r a e i n i z i a n u o v a m e n t e d a l p r i n c i p i o . P e r e s e m p i o , s e i l C o m u n e i n v i a u n a c a r t e l l a e s a t t o r i a l e n e l q u a r t o a n n o , i l t e r m i n e d i p r e s c r i z i o n e r i c o m i n c i a a c o n t a r e 5 a n n i d a q u e l m o m e n t o . I n a l c u n i c a s i , l a p r e s c r i z i o n e d e l l a T a r i p u ò a l l u n g a r s i . Q u e s t o a v v i e n e p r i n c i p a l m e n t e q u a n d o i l p a g a m e n t o è d o v u t o i n s e g u i t o a u n a s e n t e n z a g i u d i z i a r i a . S e i l t r i b u n a l e c o n f e r m a , a n c h e s o l o p a r z i a l m e n t e , l ’ o b b l i g o d i p a g a m e n t o d e l l a T a r i , l a p r e s c r i z i o n e n o n è p i ù d i 5 a n n i , m a s e g u e i l t e r m i n e o r d i n a r i o d i 1 0 a n n i . L e c a r t e l l e e s a t t o r i a l i r e l a t i v e a l l a T a r i s e g u o n o l o s t e s s o t e r m i n e d i p r e s c r i z i o n e d e l l a t a s s a s t e s s a , o v v e r o 5 a n n i . A n c h e q u e s t e , c o m e l a T a r i , p o s s o n o v e d e r e i t e r m i n i d i p r e s c r i z i o n e i n t e r r o t t i d a u l t e r i o r i n o t i f i c h e d i p a g a m e n t o . U n a v o l t a c h e l a T a r i è p r e s c r i t t a , i l c o n t r i b u e n t e h a i l d i r i t t o a n o n p a g a r e l a t a s s a . T u t t a v i a , n o n b a s t a i g n o r a r e l ’ a v v i s o d i p a g a m e n t o : è n e c e s s a r i o f a r v a l e r e l a p r e s c r i z i o n e p r e s e n t a n d o u n ’ i s t a n z a d i a u t o t u t e l a p e r c h i e d e r e l o s g r a v i o . S e i l C o m u n e n o n r i s p o n d e , i l c o n t r i b u e n t e h a 6 0 g i o r n i d i t e m p o p e r p r e s e n t a r e u n r i c o r s o p r e s s o l a c o m m i s s i o n e t r i b u t a r i a p r o v i n c i a l e . D a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 5 è e n t r a t a i n v i g o r e u n a p r o f o n d a r i f o r m a d e l l a T a r i , c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l a t a r i f f a p u n t u a l e ( T a r i p ) . N e l 2 0 2 6 q u e s t o n u o v o s i s t e m a è o r m a i o p e r a t i v o i n u n n u m e r o c r e s c e n t e d i C o m u n i e r a p p r e s e n t a i l m o d e l l o d i r i f e r i m e n t o p e r i l f u t u r o c a l c o l o d e l l a t a s s a s u i r i f i u t i a l i v e l l o n a z i o n a l e . S o n o t r e l e p r i n c i p a l i n o v i t à n e l 2 0 2 6 . 1 ) L ’ i m p o r t o d e l l a T a r i n o n s a r à p i ù b a s a t o s o l o s u l l a s u p e r f i c i e d e l l ’ i m m o b i l e e s u l n u m e r o d i o c c u p a n t i , m a a n c h e s u l l a q u a n t i t à e f f e t t i v a d i r i f i u t i i n d i f f e r e n z i a t i p r o d o t t i . Q u e s t o s i s t e m a m i r a a i n c e n t i v a r e l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a e r i d u r r e l a p r o d u z i o n e d i r i f i u t i n o n r i c i c l a b i l i . 2 ) S a r a n n o i n t r o d o t t e n u o v e t e c n o l o g i e e s t r u m e n t i d i t r a c c i a m e n t o d e i r i f i u t i ( e s e m p i o t e s s e r e e l e t t r o n i c h e e c a s s o n e t t i i n t e l l i g e n t i d o t a t i d i s i s t e m i d i a p e r t u r a e c o n t e g g i o t r a m i t e t e s s e r e p e r s o n a l i ) , p e r r e s p o n s a b i l i z z a r e i c i t t a d i n i - c o n t r i b u e n t i . 3 ) I l n u o v o c a l c o l o i n t e n d e p r e m i a r e c h i p r o d u c e m e n o r i f i u t i i n d i f f e r e n z i a t i . A c c a n t o a l l a r i f o r m a s t r u t t u r a l e d e l l a T a r i , d a l 2 0 2 6 è e n t r a t o i n v i g o r e a n c h e u n b o n u s s o c i a l e r i f i u t i . L e f a m i g l i e a b a s s o r e d d i t o r i c e v o n o a u t o m a t i c a m e n t e u n o s c o n t o d e l 2 5 % s u l l a T a r i . L ’ a g e v o l a z i o n e è s t a t a i n t r o d o t t a d a l l ’ A r e r a e s p e t t a a i n u c l e i f a m i l i a r i c h e h a n n o p r e s e n t a t o a l l ’ I n p s l a D s u ( D i c h i a r a z i o n e s o s t i t u t i v a u n i c a ) e c h e r i s u l t a n o i n p o s s e s s o d i : u n I s e e f i n o a 9 . 5 3 0 e u r o ; o p p u r e u n I s e e f i n o a 2 0 . 0 0 0 e u r o p e r l e f a m i g l i e c o n a l m e n o q u a t t r o f i g l i a c a r i c o . I l b o n u s v i e n e a p p l i c a t o d i r e t t a m e n t e i n b o l l e t t a , r e n d e n d o i l s i s t e m a p i ù s e m p l i c e , a u t o m a t i c o e a c c e s s i b i l e .